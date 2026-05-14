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Mbappé zurück im Kader von Real Madrid

Mbappé zurück im Real-Kader

Kylian Mbappé und Dani Carvajal stehen gegen Oviedo wieder im Aufgebot. Speziell der Franzose hatte im Clásico gefehlt.
Kylian Mbappé steht nach nur sechs Toren im Jahr 2026 bei Real Madrid in der Kritik. Trainer Álvaro Arbeloa verteidigt seinen Stürmer jedoch und lobt dessen vollen Einsatz für den Verein.
SPORT1
Kylian Mbappé und Dani Carvajal stehen gegen Oviedo wieder im Aufgebot. Speziell der Franzose hatte im Clásico gefehlt.

Real Madrid will die Saison nach dem Debakel im Clásico zumindest noch halbwegs versöhnlich abschließen und will damit mit einem Sieg am Donnerstag (ab 21:30 Uhr im LIVETICKER) gegen Real Oviedo beginnen.

Dabei kann Trainer Alvaro Arbeloa wieder auf Kylian Mbappé, der zuletzt mit einer viel diskutierten Oberschenkel-Verletzung das Duell mit dem FC Barcelona verpasst hatte, bauen.

Der Franzose kehrt genauso wie Dani Carvajal zurück in den Kader. Das teilten die Königlichen vor dem Heimspiel mit. Ob Mbappé gegen Oviedo direkt in die Startelf zurückkehrt, ist noch offen.

La Liga: Real hat trotzdem zahlreiche Ausfälle

Trotz der Rückkehrer bleibt die Ausfallliste lang: Andriy Lunin (grippaler Infekt) und Dean Huijsen fehlen ebenso wie Rodrygo, Eder Militao, Arda Güler, Ferland Mendy und Federico Valverde. Auch Dani Ceballos ist nicht dabei – Arbeloa verzichtet auf eine Kaderberufung des Spaniers.

Damit alle Positionen besetzt sind, rücken gleich sechs Castilla-Talente in den Kader: die Keeper Fran González und Sergio Mestre sowie Thiago Pitarch, Joan Martínez, César Palacios und Daniel Yánez.

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Für Real zählt nur ein Sieg. Das machte auch Arbeloa auf der Pressekonferenz vor dem Spiel deutlich: „Wir wollen in diesen drei Spielen zeigen, dass wir dieses Wappen verdienen und es würdig vertreten.“

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