Real Madrid: Pechvogel schon wieder verletzt

SPORT1 04.05.2026 • 17:10 Uhr Real Madrid verliert Ferland Mendy mit einer schweren Oberschenkelverletzung wohl für den Rest der Saison. Für den Pechvogel ist es die schon fünfte Nachricht dieser Art in der laufenden Spielzeit.

Nächster bitterer Rückschlag für Ferland Mendy: Der Linksverteidiger von Real Madrid hat sich erneut schwer verletzt und fällt voraussichtlich bis zum Saisonende aus.

Wie die Königlichen am Montag mitteilten, wurde beim Franzosen eine Verletzung einer Sehne im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Mendy musste beim 2:0 gegen Espanyol bereits in der zehnten Minute vom Feld – die Gestik ließ Schlimmes erahnen.

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Real: Fünfte Verletzung von Mendy in einer Saison

Im knappen Klub-Statement heißt es, man werde den weiteren Verlauf abwarten. Intern gilt eine Operation jedoch als wahrscheinlichste Option. Sollte sich Mendy für den Eingriff entscheiden, droht ihm eine Ausfallzeit von rund fünf Monaten.

Für den 30-Jährigen ist es bereits die fünfte Verletzung in dieser Saison. Insgesamt absolvierte er lediglich neun Pflichtspiele und stand 452 Minuten auf dem Platz – viel zu wenig für einen Stammspieler bei einem Topklub.

Mendy und seine Verletzungsserie ohne Ende

Schon in der vergangenen Spielzeit hatte sich Mendy im Pokalfinale schwer verletzt und kämpfte sich erst Ende November zurück, als Madrid in der Champions League in Athen antrat. Doch die Hoffnung auf Stabilität erfüllte sich nicht. Immer wieder wurde der Franzose von muskulären Problemen ausgebremst.

Dabei zeigte Mendy, wenn er fit war, sein enormes Niveau. Besonders im Champions-League-Duell mit dem FC Bayern überzeugte er defensiv und hielt Bayerns Flügelspieler weitgehend in Schach. Seine Athletik und Zweikampfstärke bleiben für das Spiel der Madrilenen essenziell.