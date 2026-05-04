Real Madrid: Pechvogel schon wieder verletzt

Nächster bitterer Rückschlag für Ferland Mendy: Der Linksverteidiger von Real Madrid hat sich erneut schwer verletzt und fällt voraussichtlich bis zum Saisonende aus.
Pechvogel schon wieder verletzt
Wie die Königlichen am Montag mitteilten, wurde beim Franzosen eine Verletzung einer Sehne im rechten Oberschenkel diagnostiziert. Mendy musste beim 2:0 gegen Espanyol bereits in der zehnten Minute vom Feld – die Gestik ließ Schlimmes erahnen.
Real: Fünfte Verletzung von Mendy in einer Saison
Im knappen Klub-Statement heißt es, man werde den weiteren Verlauf abwarten. Intern gilt eine Operation jedoch als wahrscheinlichste Option. Sollte sich Mendy für den Eingriff entscheiden, droht ihm eine Ausfallzeit von rund fünf Monaten.
Für den 30-Jährigen ist es bereits die fünfte Verletzung in dieser Saison. Insgesamt absolvierte er lediglich neun Pflichtspiele und stand 452 Minuten auf dem Platz – viel zu wenig für einen Stammspieler bei einem Topklub.
Mendy und seine Verletzungsserie ohne Ende
Schon in der vergangenen Spielzeit hatte sich Mendy im Pokalfinale schwer verletzt und kämpfte sich erst Ende November zurück, als Madrid in der Champions League in Athen antrat. Doch die Hoffnung auf Stabilität erfüllte sich nicht. Immer wieder wurde der Franzose von muskulären Problemen ausgebremst.
Dabei zeigte Mendy, wenn er fit war, sein enormes Niveau. Besonders im Champions-League-Duell mit dem FC Bayern überzeugte er defensiv und hielt Bayerns Flügelspieler weitgehend in Schach. Seine Athletik und Zweikampfstärke bleiben für das Spiel der Madrilenen essenziell.
Die neuerliche Diagnose verschärft die ohnehin angespannte Personalsituation in der Defensive. Für Mendy setzt sich eine Leidensgeschichte fort, die seine sportliche Rolle im Starensemble zunehmend infrage stellt.
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