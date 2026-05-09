Real-Skandal: Ehefrau von Valverde greift ein

SPORT1 09.05.2026 • 11:48 Uhr Nach dem Skandal-Vorfall zwischen Valverde und Tchouaméni mischt sich die Ehefrau von einem der beiden Stars ein.

Real Madrids Mittelfeldmotor Federico Valverde hat bei Real Madrid gemeinsam mit Aurélien Tchouaméni für einen Skandal gesorgt. Beide Stars sollen am Donnerstag aufeinander losgegangen sein. Nun mischt sich Valverdes Ehefrau Mina Bonino ein und stellt mit einem Statement einiges klar.

Valverde-Ehefrau mischt sich nach Skandal ein

Denn: Ein Familienfoto, das auf Instagram hochgeladen wurde und auf dem Valverde nach dem Vorfall eine Baseballkappe trägt, löste wilde Spekulationen aus. Fans vermuteten, Valverde verstecke eine Platzwunde nach einem Fausthieb von Tchouaméni mit der Cap.

Die Gerüchte wurden so laut, dass Valverdes Ehefrau Mina Bonino öffentlich eingriff. Sie stellte in einer Instagram-Story klar: „Er hat sich den Kopf gestoßen und trägt deshalb eine Kappe. Die Schnittwunde stammt vom Aufprall, nicht von einer Prügelei, weil ES KEINE GAB.“ Damit nahm Bonino dem Thema den Wind aus den Segeln und schickte eine deutliche Botschaft an die Kritiker.

„Wollt ihr Blut sehen? Hier werdet ihr keins sehen“, fuhr die argentinische Journalistin fort. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass keiner ein Recht auf weitere Erklärungen habe: „Das ist meine Familie. Lasst mich in Ruhe.“

Medienberichten zufolge waren Valverde und Tchouaméni bei einer intensiven Trainingseinheit zusammengeprallt; Ärzte diagnostizierten lediglich eine oberflächliche Wunde.