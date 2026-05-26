Zukunft von Antonio Rüdiger offenbar geklärt

Maximilian Lotz 26.05.2026 • 18:04 Uhr Real Madrid erzielt angeblich eine Einigung mit Nationalspieler Antonio Rüdiger.

Die Zukunft von Antonio Rüdiger ist offenbar geklärt. Nach übereinstimmenden Berichten von Bild und Transferjournalist Fabrizio Romano bleibt der Nationalspieler Real Madrid treu.

Demnach sollen die beteiligten Parteien eine mündliche Einigung über einen neuen Ein-Jahres-Vertrag bis 2027 erzielt haben. Der Deal soll zeitnah finalisiert werden. Rüdigers aktuelles Arbeitspapier läuft nach dieser Saison aus.

Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, habe Rüdiger ursprünglich eine Verlängerung über zwei Jahre angestrebt. Doch bei Real ist es üblich, dass Ü30-Spieler nur noch Ein-Jahres-Verträge erhalten.

Rüdiger kämpft sich nach Verletzungen zurück

Rüdiger wechselte 2022 ablösefrei vom FC Chelsea zu den Königlichen. In dieser Saison hatte der 33-Jährige immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, war in der Schlussphase der letztlich titellosen Spielzeit für Real aber vorwiegend gesetzt. Insgesamt kam er in dieser Saison auf 26 Einsätze.

Im März hatte der Innenverteidiger bereits durchklingen lassen, dass er seine Karriere gerne in der spanischen Hauptstadt fortsetzen will.

„Für mich ist das Wichtigste, körperlich fit zu sein. Ich fühle mich gut. Beim Rest bin ich sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich liebe Real Madrid. Und ich liebe es, hier zu sein“, sagte Rüdiger.