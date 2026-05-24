Ter Stegen: Zukunft nach Abstieg offen

SID 24.05.2026 • 11:40 Uhr Hinter dem deutschen Torhüter liegt eine Saison voller Verletzungen und Enttäuschungen. Wie es weitergeht, ist unklar.

Eine verkorkste Saison ist für Torhüter Marc-André ter Stegen mit dem ersten Abstieg seiner Profikarriere geendet. Der 44-malige Nationalspieler, der seit einigen Jahren vom Verletzungspech verfolgt ist, erlebte am Samstagnachmittag tatenlos, dass der FC Girona durch das Remis gegen den FC Elche (1:1) am letzten Spieltag in Spaniens La Liga den Klassenerhalt verpasste. Die Zukunft des deutschen Keepers ist offen.

Im Winter hatte sich ter Stegen leihweise dem FC Girona angeschlossen, um Spielpraxis für die erhoffte Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada zu sammeln. Der 34-Jährige kam dort aber nur zu zwei Einsätzen im Januar, ehe er eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitt und sich einer weiteren Operation unterziehen musste.

Beim FC Barcelona besitzt ter Stegen noch einen Vertrag bis 2028. Die Katalanen von Trainer Hansi Flick, bei denen der deutsche Torhüter zu den Topverdienern gehören soll, planen wohl nicht mehr mit ihm.

Ter Stegen als „heiße Kartoffel“

Die Zeitung Mundo Deportivo bezeichnete ter Stegen bereits als „heiße Kartoffel“ für Barcelona. Im Verein gehe man davon aus, hieß es, dass es nicht einfach werde, einen Abnehmer für ter Stegen zu finden.