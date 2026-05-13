Transfermarkt: Ramos kurz vor Sevilla-Übernahme

Lars Hinzberg 13.05.2026 • 18:40 Uhr Sergio Ramos steht offensichtlich nur noch kurz vor einem Einstieg bei seinem Ex-Klub FC Sevilla. Mit einer Investorengruppe will der Spanier den Klub kaufen - und dabei auch sportliche Verantwortung übernehmen.

Sergio Ramos steht kurz vor einem Einstieg beim FC Sevilla. Gemeinsam mit der Holding „Five-Eleven Capital“ will er bis zu 80 Prozent der Klubanteile erwerben.

Interviews wollte Ramos nach den ausgiebigen Gesprächen nicht geben. Als er das Gelände eines Hotels in Sevilla auf dem Beifahrersitz eines Autos verließ, grüßte er die wartende Presse jedoch lächelnd mit gehobenem Daumen und machte den Fans damit Hoffnung auf ein baldiges Engagement.

Etwa neun Stunden sollen sich die Verhandlungsrunden in einem Hotel in Andalusien am Montag gezogen haben. Dienstagmorgen soll dann bei allen Beteiligten Einigkeit geherrscht haben, wie die Marca berichtet.

Konkret soll es dabei um den Kauf von 80 Prozent der Klubanteile für etwa 450 Millionen Euro gehen. Ramos soll dabei nicht nur Anteilseigner werden, sondern bei seinem Jugendverein auch strukturelle und sportliche Entscheidungen treffen.

Mit am Tisch saßen die Verantwortlichen des FC Sevilla, die Investmentgruppe Five-Eleven Capital und Spaniens Rekord-Nationalspieler Sergio Ramos. Ein offizielles Statement des Vereins steht zwar noch aus, es gehe jetzt aber nur noch um bürokratische Hürden und eine Genehmigung seitens La Liga.

Rückkehr beim Herzensverein

Der Einstieg dürfte für Ramos auch emotionale Gründe haben. Im Umland von Sevilla geboren, wechselte er mit zehn Jahren in die Jugend der Andalusier und machte dort seine ersten Schritte bei den Profis, bevor er 2005 zu Real Madrid wechselte.

Nach einem Intermezzo bei Paris Saint-Germain kehrte er 2023 nochmal für eine Saison zu seinem Jugendklub zurück. Insgesamt stand er 80-mal für die Rot-Weißen auf dem Platz und erzielte dabei fünf Tore.

Nach seinem Vertragsende beim mexikanischen Erstligisten CF Monterrey ist der viermalige Champions-League-Sieger seit Jahresanfang vereinslos. Ein offizielles Karriereende hat er noch nicht verkündet. Mit dem Einstieg als sportlicher Entscheidungsträger dürfte er seine Fußballschuhe aber endgültig an den Nagel hängen.

Ein Einstieg des 40-Jährigen in seiner Heimat steht schon länger im Raum. Die aktuellen Verhandlungen laufen seit Anfang des Jahres.

Traditionsverein in der Krise

Der FC Sevilla belegt mit 40 Punkten aktuell Rang 13 in La Liga. Die Abstiegssorgen sind beim fünffachen Europa League-Sieger aber allgegenwärtig. Die Andalusier liegen lediglich drei Punkte vor den Abstiegsrängen bei noch drei ausstehenden Partien.

Auch das Restprogramm hat es dabei in sich: In den kommenden Wochen warten mit dem FC Villarreal (Platz drei), Real Madrid (Platz zwei) und Celta Vigo (Platz sechs) echte Brocken im Abstiegskampf.