Valverde reagiert emotional auf Carvajal: "Das ist kein Abschied"

SPORT1 18.05.2026 • 20:28 Uhr Nach dem Real-Abschied von Kapitän Dani Carvajal reagiert sein designierter Nachfolger Federico Valverde mit einer emotionalen Botschaft.

Der Abschied ist offiziell: Real Madrid und Kapitän Dani Carvajal trennen sich zum Ende der laufenden Saison. Damit endet eine Ära auf der rechten Abwehrseite – samt Abschied im Estadio Santiago Bernabéu.

Mitten in die Emotionen hinein veröffentlichte sein designierter Nachfolger Federico Valverde auf Instagram eine Reihe von Bildern und eine lange, sehr persönliche Nachricht an seinen Teamkollegen.

Der Uruguayer würdigte Carvajals Weg als „Geschichte wie aus einem Märchen“ und nannte ihn ein Vorbild für die Jugend: „Madridista zu sein ist ein Privileg, das nicht jeder haben kann – und du bist das perfekte Beispiel dafür.“

„Du hast mir Tränen in die Augen getrieben“

Valverde machte in seiner Botschaft klar: „Das ist kein Abschied. Es ist ein ‚Bis bald‘, weil Freunde sich draußen weitersehen.“ Und weiter: Carvajal hinterlasse „ein Vermächtnis. Meine Kinder und die künftigen Kinder der Madridistas werden wissen, wer Dani Carvajal war.“

Carvajal ließ die Worte nicht unbeantwortet und schlug dabei genau den Ton an, den man erwartet hatte. In den Kommentaren schrieb der Rechtsverteidiger, der sechsmal die Champions League gewann: „Du hast mir die Tränen in die Augen getrieben, Bruder! Danke für all die Jahre! Du bist ein Phänomen. Die Kapitänsbinde ist in guten Händen!“

Real Madrid: Vereinszugehörigkeit entscheidet bei Kapitänsfrage

Im Bernabéu gilt traditionell das Prinzip der Vereinszugehörigkeit und demnach würde Valverde in der internen Hierarchie ganz nach vorne rücken. Die Kapitäns-Reihenfolge sähe nach aktuellem Stand für die kommende Saison wie folgt aus: 1. Valverde, 2. Vinícius Júnior, 3. Thibaut Courtois, 4. Andriy Lunin.