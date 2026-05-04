Endrick: "Ich werde tun, was Gott mir sagt, was meine Frau mir sagt"

Daniel Höhn 04.05.2026 • 15:21 Uhr Endrick, von Real Madrid zu Olympique Lyon ausgeliehen, hat vage über eine Rückkehr zu den Königlichen gesprochen.

Endrick von Olympique Lyon hat nach dem 4:2-Sieg seines Teams gegen Stade Rennes über seine Zukunft gesprochen.

„Ich werde tun, was Gott mir sagt, was meine Frau mir sagt. Wenn ich bei Lyon bleiben muss, werde ich das sehr gerne tun“, sagte der Brasilianer, der von Real Madrid zu Olympique Lyon ausgeliehen ist.

Endrick: Bei Real vom Hof gejagt, in Lyon aufgeblüht

Bei den Königlichen wollten sie den 19-Jährigen nicht mehr und schickten ihn weg – nach Frankreich. In Lyon blühte er auf: fünf Tore und sechs Vorlagen gelangen Endrick in 14 Spiele in der Ligue 1 – eines beim Erfolg über Rennes. Zudem holte er einen Elfmeter heraus.

Bei Real hat Endrick noch einen Vertrag bis 2030.