Endrick: "Ich werde tun, was Gott mir sagt, was meine Frau mir sagt"

Endrick von Olympique Lyon hat nach dem 4:2-Sieg seines Teams gegen Stade Rennes über seine Zukunft gesprochen.
„Werde tun, was meine Frau mir sagt“
„Ich werde tun, was Gott mir sagt, was meine Frau mir sagt. Wenn ich bei Lyon bleiben muss, werde ich das sehr gerne tun“, sagte der Brasilianer, der von Real Madrid zu Olympique Lyon ausgeliehen ist.
Endrick: Bei Real vom Hof gejagt, in Lyon aufgeblüht
Bei den Königlichen wollten sie den 19-Jährigen nicht mehr und schickten ihn weg – nach Frankreich. In Lyon blühte er auf: fünf Tore und sechs Vorlagen gelangen Endrick in 14 Spiele in der Ligue 1 – eines beim Erfolg über Rennes. Zudem holte er einen Elfmeter heraus.
Bei Real hat Endrick noch einen Vertrag bis 2030.
In einem auf der offiziellen Website von OL veröffentlichten Video sagte Endrick: „Wenn ich zu Real Madrid zurückkehren muss, werde ich das tun. Wenn Real mich woanders hinschicken will, werde ich gehen. Aber es ist Gottes Entscheidung, die mir sagen wird, was ich tun soll.“
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach