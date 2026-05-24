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"Wir brauchen Menschen wie ihn": Ex-FC-Bayern-Star verlässt Barca

Ex-Bayern-Star verlässt Barca

Thiago Alcantara war seit September Teil des Trainerteams vom FC Barcelona. Coach Hansi Flick verliert einen wichtigen Assistenten.
FC Barcelona krönt sich in der LaLiga zum Meister und holt damit seinen 29. Meistertitel, wobei es erst das zweite Mal in der Geschichte ist, dass eine Meisterschaft im Clasico entschieden wurde.
Johannes Vehren
Thiago Alcantara war seit September Teil des Trainerteams vom FC Barcelona. Coach Hansi Flick verliert einen wichtigen Assistenten.

Für Thiago Alcantara ist beim FC Barcelona Schluss! Wie die Katalanen bekannt gegeben haben, wird der Ex-Profi aus persönlichen Gründen das Trainerteam des spanischen Meisters verlassen. Am vergangenen Samstag war der 35-Jährige ein letztes Mal Teil des Staffs.

Damit verliert Cheftrainer Hansi Flick einen wichtigen Assistenten. „Er hat ein vorbildliches Auftreten und ist großartig. Er hat mir hier bei Barça sehr geholfen und in den letzten zwei Jahren war er außergewöhnlich“, kam Flick vor dem letzten Spieltag ins Schwärmen.

Thiago zurück zum Heimatverein?

Er fügte hinzu: „Wir werden ihn vermissen, aber ich verstehe, dass er seine eigenen Pläne hat – und das ist völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass er eines Tages zurückkehren kann, denn wir brauchen Menschen wie ihn.“

Wie das spanische Medium Jijantes bereits berichtete, soll Thiago eine neue Rolle als Vorstandsmitglied bei seinem Heimatverein CE L’Hospitalet übernehmen. Der Klub wird bereits von Ex-Barca-Star Jordi Alba mitgeführt, spielt derzeit in der fünften spanischen Liga und kämpft in den Playoffs um den Aufstieg.

Thiago stand während seiner aktiven Spielerkarriere beim FC Barcelona, beim FC Bayern und beim FC Liverpool unter Vertrag. Bei den Reds beendete er im Sommer 2024 seine Laufbahn und rückte daraufhin direkt in Flicks Trainerteam. Nach einer kurzen Pause kehrte er im vergangenen September zurück in Barcas Staff.

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