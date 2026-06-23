Atlético droht mit Gericht: Álvarez-Posse wird immer wilder

Moritz Thienen 23.06.2026 • 06:25 Uhr Der Kampf um Julián Álvarez wird immer wilder. Erst äußert der Argentinier seinen Wechselwunsch, dann schießt Atlético Madrid gegen den FC Barcelona.

Jetzt könnte es richtig dreckig werden im Transfer-Streit rund um Julián Álvarez. Der Stürmer hatte sich nach dem Sieg seiner Argentinier gegen Österreich bei der Fußball-WM deutlich geäußert und einen Wechsel gefordert.

Die Antwort seines aktuellen Vereins Atlético Madrid folgte nur wenige Minuten später. In der spanischen AS schoss Atlético heftig gegen den FC Barcelona, der Álvarez verpflichten möchte, und drohte sogar mit einer Klage.

„Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie Barcelona agiert“, zitierte die AS eine anonyme Quelle aus dem Atlético-Umfeld: „Es gibt keinen Geldbetrag, für den Barça Julián Álvarez kaufen könnte. Er wird nicht nach Barcelona wechseln.“

Eine kleine Ausnahme gäbe es aber schon: „Entweder zahlen sie die Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro, oder es kommt zu keinem Transfer.“

Atlético will Barca verklagen

Damit aber nicht genug, denn der Verein aus der spanischen Hauptstadt will auch gerichtlich gegen die Katalanen vorgehen. Man wolle beim FIFA-Sportgerichtshof Beschwerde einreichen, weil Barca mit einem unter Vertrag stehenden Spieler verhandelt hat.

„Jeder weiß, dass es ein unehrlicher Verein ist“, sagte die Quelle aus dem Umfeld von Atlético: „Aber sie sind auf einen Verein gestoßen, der ihnen das nicht durchgehen lässt.“