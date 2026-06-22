"Das Beste für alle": Alvarez verkündet Transferwunsch

Moritz Thienen 22.06.2026 • 23:59 Uhr Der FC Barcelona möchte Julián Álvarez von Atlético Madrid verpflichten, doch der Verein lehnt den Transfer bisher ab. Jetzt meldet sich der Stürmer während der WM selbst zu Wort.

Die Wechsel-Posse rund um Julián Álvarez geht in die nächste Runde. Der Stürmer von Atlético Madrid soll mit einem Wechsel zum FC Barcelona liebäugeln. Sein aktueller Verein will ihn aber nicht abgeben.

Jetzt hat sich Álvarez selbst zu Wort gemeldet. Nach Argentiniens 2:0-Erfolg gegen Österreich bei der WM äußerte sich der Stürmer gegenüber ESPN: „Ich glaube nicht, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen, aber ich kann mich auch nicht davor verstecken oder so tun, als wäre nichts“, begann er.

Álvarez fuhrt fort, er habe den Verantwortlichen bei Atlético klar seinen Wechselwunsch mitgeteilt: „Ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu sein, und habe mit den Verantwortlichen im Verein, mit denen ich sprechen musste, offen gesprochen.“

Álvarez deutlich: „Möchte mir meinen Traum erfüllen“

Atlético hatte einem möglichen Transfer zum Ligakonkurrenten Barca öffentlichkeitswirksam einen Riegel vorgeschoben. Ein Umstand, den der Stürmer nicht verstehen kann.

„Ich denke, ein Wechsel ist das Beste für alle, und ich möchte mir meinen Traum erfüllen“, sagte Álvarez jetzt deutlich, ohne dabei den Namen des FC Barcelona zu erwähnen.

Ob die Aussagen des Argentiniers an der Gemengelage etwas ändern werden, bleibt offen. Sein Arbeitgeber Atlético Madrid hat in einem Statement einen Abgang des Argentiniers ausgeschlossen und die Katalanen zugleich scharf angegriffen.