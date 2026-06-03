Flick erhält große Auszeichnung

SID 03.06.2026 • 19:37 Uhr Der Meistercoach des FC Barcelona setzt sich gegen José Bordalás (FC Getafe) und Marcelino (FC Villarreal) durch.

Hansi Flick ist erneut zum Trainer des Jahres in Spaniens La Liga gewählt worden. Der Meistercoach des FC Barcelona setzte sich gegen José Bordalás (FC Getafe) und Marcelino (FC Villarreal) durch. Dies teilte die spanische Liga am Mittwoch mit. Barcelona habe „erneut eine großartige Saison abgeschlossen“, hieß es. Das Team habe „einen unverwechselbaren Spielstil und unbestreitbaren Charakter“.

Flick hatte die Auszeichnung bereits in der vergangenen Saison erhalten. Nun würdigte die Liga die Verdienste des früheren Bundestrainers, dessen Team als erstes überhaupt alle 19 Heimspiele in einer Saison gewonnen hat. Barcelona holte 94 Punkte und lag somit klar vor dem Erzrivalen Real Madrid (86 Punkte).