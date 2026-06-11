Neuer Ärger um Barca und Legende Xavi

Conrad Fröhlich 11.06.2026 • 19:24 Uhr Der turbulente Kampf in Barcelonas Führungsetage hallt nach. Der Leidtragende? Ex-Barca-Coach und Klub-Ikone Xavi Hernández, der angeblich aus den "Barca-Legenden" verbannt wurde.

Xavi Hernández soll beim FC Barcelona in Verruf geraten sein. Seine Haltung gegen Präsident Joan Laporta während des Wahlkampfes soll Teilen der Führungsetage sauer aufgestoßen sein und hat nun offenbar Konsequenzen.

Wie die AS und weitere spanische Medien berichten, wurde die Klubikone nicht mehr für die vergangenen beiden Spiele der „Barca-Legends“ berufen – mit Absicht. Denn verantwortlich für das Team der Altstars ist Alejandro Echevarria, Laportas ehemaliger Schwager und rechte Hand.

Während des Wahlkampfs um die Präsidentschaft zwischen Amtsinhaber Laporta und Herausforderer Victor Font (Laporta siegte mit 68 Prozent deutlich) hatte Xavi in einem Interview scharfe Kritik geäußert – auch in Richtung Echevarrio, einem der Hauptakteure im Wahlkampf. Und nun soll der einstige Mittelfeldspieler dafür wohl abgestraft werden.

Großer Ärger bei Barca-Legende Xavi

Auch für die kommenden Partien der Barca-Legends soll Xavi nicht berücksichtigt werden, was wiederum beim Ex-Barca-Star für großen Ärger gesorgt habe, wird berichtet. Schließlich hätte der Ex-Profi mit seinen Freunden und ehemaligen Mitspielern Sergio Busquets, Jordi Alba und Javier Mascherano auf dem Platz stehen können.