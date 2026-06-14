Neuer Job? Spektakuläres Gerücht um Khedira

Vincent Wuttke 14.06.2026 • 23:15 Uhr Bei Real Madrid bahnt sich eine spektakuläre Rückkehr von Sami Khedira an.

Spektakuläres Gerücht um Sami Khedira! Der deutsche Weltmeister von 2014 steht laut Informationen von Sky und der spanischen Zeitung As kurz vor einem Engagement bei Real Madrid.

Laut den Berichten soll der Ex-Madrilene als Co-Trainer von José Mourinho zurückkehren.

Der portugiesische Star-Trainer, der ebenfalls erneut bei den Königlichen anheuert, will demnach seinen ehemaligen Spieler im Betreuerstab haben. Das Duo kennt sich aus gemeinsamen Zeiten. Von 2010 bis 2013 trainierte Mourinho den deutschen Star bei Real.

Dabei soll nun alles ganz schnell gehen. Der Portugiese wechselte für eine Ablöse von 15 Millionen Euro von Benfica Lissabon in die spanische Hauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Am 13. Juli soll er die Arbeit aufnehmen. Und dann soll Khedira bereits dabei sein.

Der 39-Jährige soll sich mit „The Special One“ ausgetauscht und die Zusage gegeben haben. In den kommenden Tagen wird die endgültige Entscheidung erwartet.

Auch Legenden wie Pepe waren für den Posten im Gespräch, doch nun entschied sich Mourinho offenbar für Khedira. Der Star-Coach soll vor allem die Stärken von Khedira im sozialen Umgang gepaart mit der taktischen Expertise schätzen.

Für Khedira würde die denkbar größte Bühne beim europäischen Schwergewicht zugleich seine Premiere in einem Trainerstab bedeuten. 2021 war bekannt geworden, dass Khedira sich um eine Trainerlizenz bemüht hat. Nach seiner bis Sommer 2021 währenden Spielerkarriere war er als Berater des Managements beim VfB Stuttgart für knapp eine Saison aktiv.

Khedira der neue Assistent von Mourinho?

In Madrid kennt er sich auch bestens aus. Von 2010 bis 2015 stand er bei Real unter Vertrag und machte insgesamt 161 Spiele für die Königlichen. Khedira räumte in dieser Zeit alles ab. Er gewann die Champions League 2014, zudem die Meisterschaft 2012 und den Pokal 2011. Dazu kam der Gewinn des spanischen Superpokals 2013 und der Sieg bei der Klub-WM 2015.

Wenig später zog es den Strategen weiter zu Juventus Turin und von dort ging es im Februar 2021 für das letzte Kapitel zu Hertha BSC. Seine Laufbahn krönte der Rechtsfuß 2014 mit dem Weltmeister-Titel mit Deutschland. Er machte 77 Länderspiele.