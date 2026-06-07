Pep Guardiola schwärmt von Hansi Flick

Conrad Fröhlich 07.06.2026 • 10:06 Uhr Der frühere ManCity-Coach Pep Guardiola outet sich als großer Fan von Hansi Flick. Vom Werk des Barca-Trainers zeigt er sich beeindruckt.

Pep Guardiola hat Barca-Coach Hansi Flick ein paar warme Worte mitgegeben. Der Ex-Manchester-City-Coach zeigte sich begeistert von der Arbeitsweise des Übungsleiters der Blaugrana.

„Ich bin ein großer Fan von Hansi Flick. Es ist sehr attraktiv, dieses Team spielen zu sehen, und hoffentlich geht es noch Jahre so weiter“, lobte Guardiola den ehemaligen Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Gespräch mit Journalisten bei einem Termin in Barcas Jugendakademie La Masia.

Guardiola sieht „außergewöhnliche Jahre“ unter Flick

Guardiola sprach anerkennend von „zwei außergewöhnlichen Jahren“ und zeigte sich erfreut darüber, dass Flick auch auf viele Spieler aus dem Nachwuchs der Katalanen setzt.

Flick schloss sich Anfang Juli 2024 der Blaugrana an und lässt seitdem einen riskanten, meist attraktiven Offensivfußball spielen. Der sehenswerte Spielstil schlug sich in Resultaten nieder. In beiden Spielzeiten holte die Flick-Elf den Meistertitel – jeweils mit komfortablem Polster auf den Rivalen aus Madrid.

Einen Henkelpott mit Barca konnte Flick sich nicht in die Vitrine stellen. In seiner ersten Saison war im Halbfinale gegen Inter Mailand Schluss, in der vergangenen Spielzeit biss man sich an Atlético Madrid die Zähne aus. In der nächsten Saison greift der spanische Meister auf internationaler Bühne erneut nach dem Maximum.

Guardiola spricht über seine Zukunft

Was Guardiola in der nächsten Saison macht, und ob er überhaupt in offizieller Funktion tätig sein wird, steht derweil noch in den Sternen. Nach seiner intensiven Zeit samt emotionalem Abschied bei Manchester City wolle er sich etwas ausruhen. Und dann? „Ich weiß nicht einmal selbst, was ich tun soll“, erklärte der Ex-Barca-Trainer und Spieler.