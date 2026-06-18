Real mit nächstem Star-Transfer

SID 18.06.2026 • 11:21 Uhr Real Madrid ist weiter höchst aktiv auf dem Transfermarkt und verpflichtet den nächsten Star.

Nächster neuer Spieler für Real Madrid: Auch Innenverteidiger Ibrahima Konaté schließt sich dem Starensemble von Trainer-Rückkehrer José Mourinho an.

Der französische WM-Teilnehmer, der vor fünf Jahren von RB Leipzig zum FC Liverpool gewechselt vor, kommt ablösefrei in die spanische Hauptstadt und erhält einen Vertrag bis Sommer 2030.

Mehrere Transfers bei Real Madrid

Zuvor hatte Real nach der Verpflichtung des spanischen Fußball-Nationalspielers Marc Cucurella auch den Transfer des Portugiesen Bernardo Silva bekannt gegeben. Zudem verkündeten die „Königlichen“ zuletzt die Vertragsverlängerung des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger um ein Jahr.