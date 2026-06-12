Real Madrid: "Hatten Reibereien" - Courtois enthüllt Mourinho-Anekdote

Johannes Behm 12.06.2026 • 12:23 Uhr Thibaut Courtois erzählt eine Anekdote über José Mourinho, seinem neuen Trainer bei Real Madrid. Es gab auch mal Differenzen zwischen den beiden.

Thibaut Courtois und José Mourinho, der inzwischen offiziell als Trainer von Real Madrid verkündet wurde, haben eine gemeinsame Vorgeschichte. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag im Rahmen der WM 2026, bei der Courtois für Belgien aufläuft, hat der Torhüter an seine Zeit unter dem Portugiesen beim FC Chelsea erinnert.

„Wir hatten auch gelegentlich Reibereien“, erzählte Courtois über die gemeinsame Zeit in London. Während Mourinhos Zeit an der Stamford Bridge von Juni 2013 bis Dezember 2015 stand der damals noch vergleichsweise junge Courtois im Kasten, wenn er vom Portugiesen nicht gerade auf die Bank gesetzt wurde. Das kam schließlich durchaus vor.

„Mourinho hat mich auf die Bank gesetzt“

„Gegen Everton hat er mich auf die Bank gesetzt, weil ich im vorherigen Spiel gegen Aston Villa zwei Abschläge ins Aus gespielt habe. Das war seine Art, mich zu provozieren“, sagte der Belgier, der weiterführend angab: „In der folgenden Woche stand ich gegen West Ham wieder im Tor und habe fünf oder sechs entscheidende Paraden gezeigt.“

Nun werden sich der Torhüter und der Trainer bei Real Madrid wiedersehen. Die besondere Kommunikation mit seinem Chefcoach weiß Courtois zu schätzen. „Mourinho ist ein sehr direkter Trainer. Mir geht es genauso. Unsere Beziehung war immer sehr gut“, schloss er seine Anekdote mit lobenden Worten ab.

Courtois erwägt Rücktritt aus Nationalmannschaft

Auf Nationalmannschaftsebene neigt sich seine Karriere allmählich dem Ende zu. „Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen, aber es ist wahrscheinlicher, dass ich nach der Weltmeisterschaft nicht mehr in der Nationalmannschaft spiele, als dass ich weitermache“, deutete der 34-Jährige an.