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Pérez feiert: Real Madrid schließt Mega-Deal ab

Real schließt nächsten Mega-Deal ab

Real Madrid tütet den nächsten Millionen-Deal ein. Präsident Florentino Pérez spricht gar von der wichtigsten Vereinbarung in der Geschichte des Fußballs.
Florentino Pérez hat sich Präsidentschaftswahl bei Real Madrid für sich entschieden. Damit geht er in seine achte Amtszeit bei den Königlichen.
SPORT1
Real Madrid tütet den nächsten Millionen-Deal ein. Präsident Florentino Pérez spricht gar von der wichtigsten Vereinbarung in der Geschichte des Fußballs.

Real Madrid und der deutsche Sportartikel-Hersteller adidas verlängern ihre Zusammenarbeit: Der spanische Topklub und der Ausrüster gehen mindestens bis 2034 gemeinsam in die Zukunft. Damit sichern sich die Königlichen langfristig Kontinuität beim Trikot und in der Vermarktung.

Wie die spanische Zeitung As berichtet, soll der Deal jährlich rund 120 Millionen Euro in die Kassen spülen. Tags zuvor hatten die Königlichen mit Trikotsponsor Emirates bereits einen Deal abgeschlossen, der ebenfalls in dreistelliger Millionenhöhe liegt.

Real mit „wichtigstem Deal im Fußball“

Real-Präsident Florentino Pérez erklärte: „Dieser Deal, den wir heute besiegeln, ist der wichtigste in der Geschichte des Fußballs.“ Die strategische Allianz habe dem Klub „in diesen drei Jahrzehnten“ eine der „wunderbarsten“ Phasen ermöglicht – und den „madridismo“ weltweit weiter genährt.

Auch adidas-CEO Bjørn Gulden jubelte über die Fortsetzung: „Das ist eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften im Sport.“ Er sei „extrem stolz“, weiter Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein – und kündigte an, Produkte zu liefern, die dem Team „auf höchstem Niveau“ helfen und Fans „im Stadion wie auf der Straße“ ihre Leidenschaft zeigen lassen.

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