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Real Madrid: Khedira-Rückkehr steht unmittelbar bevor

Khedira-Rückkehr steht bevor

Sami Khedira soll beim spanischen Schwergewicht als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Verein fungieren.
Sami Khedira lobt den Teamspirit der deutschen Nationalmannschaft und zeigt sich besonders vom Comeback gegen die Elfenbeinküste beeindruckt.
SID
Sami Khedira soll beim spanischen Schwergewicht als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Verein fungieren.

Die Rückkehr von Rio-Weltmeister Sami Khedira zum spanischen Rekordchampion Real Madrid ist nach SID-Informationen perfekt.

Der 77-malige Nationalspieler stößt zur kommenden Saison als Co-Trainer von Neu-Chefcoach José Mourinho zu den kriselnden Königlichen und soll als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Verein fungieren. Das berichtete am Donnerstag auch die Süddeutsche Zeitung.

Khedira kehrt nach Madrid zurück

Der 39-Jährige, der mit Deutschland 2014 Fußball-Weltmeister wurde, war von 2010 bis 2015 für Madrid aktiv. In der spanischen Hauptstadt soll Khedira SZ-Infos zufolge bereits ab der kommenden Woche seine Arbeit aufnehmen. Mourinho, der vor einem Monat offiziell zu Real zurückgekehrt war, hatte den defensiven Mittelfeldspieler damals selbst vom VfB Stuttgart verpflichtet.

Mit den Königlichen gewann Khedira unter Carlo Ancelotti die Champions League sowie je einmal Meisterschaft und Pokal. Nach Stationen bei Juventus Turin und Hertha BSC beendete Khedira 2021 seine Karriere.

Premiere im Trainergeschäft

Für Khedira ist es zugleich seine Premiere im Trainergeschäft. Im Anschluss an seine Zeit als Spieler war bekannt geworden, dass er sich um eine Trainerlizenz bemüht hatte.

Zuletzt arbeitete der gebürtige Stuttgarter als TV-Experte beim Streamingdienst DAZN. Davon dürfte Khedira mit Antritt seiner in Kürze startenden Tätigkeit bei den Königlichen jedoch Abstand nehmen.

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