FC Barcelona: Barca-Star sieht sich zu Klarstellung veranlasst

Niklas Trettin 24.07.2026 • 15:34 Uhr Für den FC Barcelona ist die lange Ausfallzeit von Frenkie de Jong ein schwerer Schlag. Nun hat sich der Niederländer selbst zu Wort gemeldet.

Bis zuletzt spielte Frenkie de Jong mit den Niederlanden bei der Weltmeisterschaft. Der Mittelfeldspieler gehörte zum Stammpersonal der „Elftal“, stand in allen vier Partien in der Startelf und biss selbst im Achtelfinale gegen Marokko trotz sichtbarer Knieprobleme über mehr als 110 Minuten auf die Zähne. Beim FC Barcelona dürfte man diese Auftritte aber schon damals mit wachsender Sorge verfolgt haben. Nun haben sich die Befürchtungen der Katalanen bestätigt.

Wie der Klub am Donnerstag bekanntgab, hat sich de Jong einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Auf eine Operation kann zwar verzichtet werden, dennoch droht eine mehrmonatige Pause. Bei den Barca-Anhängern sorgt das für einige Diskussionen. Zahlreiche Fans äußerten in den sozialen Netzwerken ihren Unmut darüber, dass der 29-Jährige trotz seiner Beschwerden für das Nationalteam auflief und damit möglicherweise eine schwerere Verletzung in Kauf nahm.

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Nun ging es so weit, dass sich der 29-Jährige zu einer öffentlichen Reaktion veranlasst sah und seinerseits konterte. „Liebe Fans, normalerweise achte ich nicht besonders darauf, was über mich, das Team oder den Verein geschrieben wird. Aber in letzter Zeit gab es viele Spekulationen über meine Verletzung und meine Situation bei Barca. Es fällt mir schwer, zu sehen, wie Menschen meine Beziehung und mein Engagement für den Klub aufgrund falscher Berichte in Frage stellen“, schrieb de Jong in einem Statement bei Instagram.

So erklärt de Jong seine Verletzung

„Fußball ist alles für mich und ich habe für den FC Barcelona und mein Land immer alles gegeben. Deshalb möchte ich erklären, was passiert ist“, führte der Mittelfeldspieler aus: „Während der Weltmeisterschaft habe ich mich am Knie verletzt. Nach den ersten Untersuchungen sagten mir die Ärzte, es sei eine kleine Verletzung und sie würde sich nicht verschlimmern, wenn ich weiterspiele. Die einzige Herausforderung war, mit etwas Schmerzen zu spielen, aber in meiner gesamten Karriere habe ich das immer getan, sowohl für meinen Verein als auch für mein Land.“

Nach seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft habe er dann weitere Untersuchungen in Barcelona durchführen lassen. Dabei sei festgestellt worden, dass die Knieverletzung schwerwiegender sei als zunächst angenommen. „Ich nehme meinen Beruf, meinen Körper und meine Verantwortung gegenüber dem Team extrem ernst. Aber manchmal gibt es Dinge, die man nicht kontrollieren kann, und diese Verletzung ist eine davon“, machte de Jong deutlich.