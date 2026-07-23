Flick muss länger auf Barca-Star de Jong verzichten

SID 23.07.2026 • 19:35 Uhr Nach einem Innenbandriss, den der Niederländer bei der WM erlitten hat, muss der deutsche Trainer zunächst ohne ihn auskommen.

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona werden länger auf Mittelfeldspieler Frenkie de Jong verzichten müssen. Wie der spanische Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte, zog sich der Niederländer bei der WM in Nordamerika einen Innenbandriss im rechten Knie zu. Laut Pressemitteilung soll der Genesungsverlauf „in den kommenden Wochen weiter überwacht“ werden. Zur genauen Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben.