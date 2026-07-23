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Flick muss länger auf Barca-Star de Jong verzichten

Flick muss länger auf Barca-Star de Jong verzichten

Nach einem Innenbandriss, den der Niederländer bei der WM erlitten hat, muss der deutsche Trainer zunächst ohne ihn auskommen.
De Jong beim WM-Aus
De Jong beim WM-Aus
© AFP/SID/ALFREDO ESTRELLA
SID
Nach einem Innenbandriss, den der Niederländer bei der WM erlitten hat, muss der deutsche Trainer zunächst ohne ihn auskommen.

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona werden länger auf Mittelfeldspieler Frenkie de Jong verzichten müssen. Wie der spanische Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte, zog sich der Niederländer bei der WM in Nordamerika einen Innenbandriss im rechten Knie zu. Laut Pressemitteilung soll der Genesungsverlauf „in den kommenden Wochen weiter überwacht“ werden. Zur genauen Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben.

Wie de Jong selbst bei Instagram schrieb, habe er sich die Verletzung bei der WM zugezogen. Zunächst habe es nach einer kleineren Blessur ausgesehen, weshalb er weitergespielt habe. Nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Marokko (2:3 i.E.) kehrte der 29-Jährige nach Barcelona zurück. Dort hätten, so de Jong, weitere Untersuchungen ergeben, dass die Verletzung „ernster ist als zunächst festgestellt“, eine Operation sei jedoch nicht notwendig.

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