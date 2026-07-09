Medien: Barcelona will 210-Millionen-Vorschuss für Transfers

SID 09.07.2026 • 18:45 Uhr Julián Álvarez, Joao Cancelo und Karim Adeyemi stehen ganz oben auf der Einkaufsliste des Klubs von Hansi Flick.

Julián Álvarez, Joao Cancelo, Karim Adeyemi: Die Liste der Wunschtransfers des spanischen Fußballmeisters FC Barcelona ist klangvoll, ihre Umsetzung allerdings würde teuer.

Um diese Personalien zu stemmen, hat Barca laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten, darunter von Cadena Ser und Marca, Bürgschaften in Höhe von 210 Millionen Euro beantragt, die durch Einnahmen aus den Fernsehrechten für kommende Spielzeiten besichert seien.

Barca will kurzfristig Geld beschaffen

Der Großklub leidet seit Jahren unter Liquiditätsproblemen, immer wieder hatte Barcelona deswegen Schwierigkeiten mit der Registrierung neuer Spieler und musste kurzfristig Geld beschaffen. Das erklärte Ziel von Trainer Hansi Flick und des Präsidenten Joan Laporta ist aber, auch international wieder ganz oben zu stehen.

Mit dem deutschen Nationalspieler Adeyemi (24/Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2027) ist sich Barcelona mündlich einig, die Vorstellungen der Klubs bei der Ablöse für den Außenstürmer liegen nach SID-Informationen aber noch weit auseinander. Bereits seit Wochen wirbt Barcelona aggressiv um den argentinischen Weltmeister Alvarez, dessen Klub Atlético Madrid will den 26 Jahre alten Stürmer (Vertrag bis 2030) nicht ziehen lassen. Der portugiesische Außenverteidiger Cancelo spielte im vergangenen Halbjahr leihweise für Barcelona, Stammklub des 32-Jährigen ist Al-Hilal aus Saudi-Arabien.