Transfermarkt: Kontaktaufnahme! Wechselt Karim Adeyemi zum FC Barcelona?

Laut dem spanischen Transferjournalisten Gerard Romero soll der FC Barcelona ein offizielles Angebot für Karim Adeyemi an Borussia Dortmund abgegeben haben. Zudem will die Zeitung Mundo Deportivo aus dem Umfeld des Spielers erfahren haben, dass der Flügelspieler seinen Vertrag bis 2027 nicht verlängern werde und zu den Katalanen wechseln möchte.
Das steckt hinter dem Adeyemi-Bericht
Nach SPORT1-Informationen ist der Poker um den 24-Jährigen allerdings noch nicht so weit fortgeschritten. Der FC Barcelona hat noch kein konkretes Angebot für den gebürtigen Münchner abgegeben, jedoch gab es tatsächlich eine erste lose Kontaktaufnahme zwischen den Vereinen.
Weil Adeyemis Arbeitspapier im kommenden Sommer ausläuft, gilt bei den Schwarz-Gelben die Strategie: Entweder sein Vertrag wird verlängert, oder Adeyemi verlässt den Klub für eine Ablöse. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Adeyemi findet Wechsel zu Barca verlockend
Einen Abgang in diesem Sommer kann sich der Rechtsaußen nach SPORT1-Informationen durchaus vorstellen, insbesondere zu Barcelona. Unter Barca-Coach Hansi Flick feierte Adeyemi im September 2021 sein Länderspieldebüt für die deutsche Nationalmannschaft.
Allerdings hatte Adeyemi zuletzt auch betont, dass er und seine Partnerin sich in Dortmund durchaus wohlfühlen würden. Für einen Abgang spricht auf der anderen Seite, dass die Gespräche über eine Verlängerung seines Vertrags zuletzt gewaltig ins Stocken geraten sind. Es herrscht beinahe völliger Stillstand.
Es sieht nach einem Adeyemi-Abschied aus
Auf dem Transfermarkt ist der BVB aktuell zwar handlungsfähig, könnte frische finanzielle Mittel durch einen Verkauf von Adeyemi allerdings gut gebrauchen. Die Tendenz schlägt in Richtung eines Adeyemi-Abschieds aus.
In 146 Einsätzen für den BVB erzielte der pfeilschnelle Flügelspieler 36 Tore und bereitete 25 Treffer vor. Für seine Dienste zahlte Dortmund 2022 30 Millionen Euro Ablöse an Red Bull Salzburg. Ausgebildet wurde der Linksfuß bei Bayern München und der SpVgg Unterhaching.
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