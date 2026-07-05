Real Madrid: Neuzugang präsentiert sich auf Pferd

SPORT1 05.07.2026 • 19:36 Uhr Denzel Dumfries setzt nach seinem Wechsel zu Real Madrid sofort ein Zeichen: In einem Instagram-Clip reitet er im Bernabéu ein - samt Stichelei in Richtung Barcelona.

Real Madrid hat Denzel Dumfries am Sonntag offiziell als Neuzugang verkündet. Der niederländische Rechtsverteidiger kommt von Inter Mailand und unterschreibt für vier Spielzeiten bis zum 30. Juni 2030.

Kaum angekommen, legt Dumfries auf Instagram nach: In seiner Story inszenierte er sich in einem bombastisch wirkenden Clip seiner Agentur EpicSports als neuer Spieler der Königlichen – inklusive Stichelei gegen den Erzrivalen FC Barcelona.

Das Setting ist ganz großes Kino. Dumfries erscheint im abgedunkelten Bernabéu auf einem weißen Pferd, im Look à la Peaky Blinders. Auffälliges Detail: eine Taschenuhr zeigt 22:22 Uhr an – ein Verweis auf seine Rückennummer 22 in den Niederlanden und die 2 aus seiner Inter-Zeit.

Dumfries zeigt besonderes Tor gegen Barça

Im Fokus des Videos steht auch eine klare Botschaft in Richtung Barcelona: Auf dem Sattel ist sein spektakulärer Treffer aus dem Champions-League-Halbfinale 2025 verewigt. Damals traf Dumfries im Hinspiel gegen Barça per Fallrückzieher und später per Kopf.

Das Duell endete 3:3, im Rückspiel setzte sich Inter mit 4:3 nach Verlängerung durch. Dumfries war vor allem im Hinspiel in Barcelona der Mann für die großen Momente gegen die Katalanen. Fans der Königlichen dürften nun auf ähnliche Glanztaten im Real-Trikot hoffen. Dumfries selbst hat mit der Anspielung die Messlatte entsprechend hoch gelegt.

Parallel verabschiedete sich der 30-Jährige von Inter. Für die Nerazzurri absolvierte er 207 Spiele, erzielte 27 Tore, lieferte 28 Assists und holte acht Titel in fünf Jahren.

Emotionaler Abschied von Inter

In seiner Grußbotschaft blickte Dumfries auf seine Entwicklung zurück: Er sei als „ein Junge“ zu Inter gekommen und gehe nun „als Mann“.

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Dazu schrieb er: „Diese fünf Jahre waren eine unglaubliche Reise, voller unvergesslicher Momente, großer Freuden und auch einiger Schwierigkeiten.“