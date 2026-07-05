Real Madrid verkündet nächsten Transfer

SPORT1 05.07.2026 • 12:38 Uhr Real Madrid sichert sich die Dienste von Denzel Dumfries. Die Konkurrenz auf seiner Position ist prominent.

Real Madrid hat am Sonntag den nächsten Transfer für die Abwehr offiziell gemacht: Denzel Dumfries kommt von Inter Mailand. Der 30-Jährige soll den Abgang von Dani Carvajal auffangen und den Konkurrenzdruck auf Trent Alexander-Arnold erhöhen.

In der Mitteilung heißt es: „Real Madrid und Inter Mailand haben eine Einigung über den Transfer von Denzel Dumfries erzielt, der für die kommenden vier Spielzeiten, bis zum 30. Juni 2030, an unseren Klub gebunden ist.“

Nach Medienberichten aktivierte der spanische Rekordmeister eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro, obwohl Dumfries in Mailand noch bis Juni 2028 unter Vertrag stand. Auch, weil Real intern keine Lösung hochziehen wollte, war die „Operación Dumfries“ für die Verantwortlichen ein schneller Transfer-Kniff.

Zuvor hatte Real diesen Sommer schon unter anderem Marc Cucurella und Ibrahima Konaté für die Abwehr verpflichtet.

Dumfries kein klassischer Außenverteidiger

Dumfries ist kein Rechtsverteidiger alter Schule, sondern oft eher Schienenspieler, der regelmäßig in die Zonen eines Flügelstürmers stößt.

Seine Offensivdaten unterstreichen das Profil: Seit seinem Inter-Wechsel 2021 kommt er in der Serie A auf 20 Tore und 15 Assists – und liegt damit bei den direkt an Toren beteiligten Abwehrspielern nur hinter Federico Dimarco.