Plötzlich spielt ter Stegen wieder für Barca

Johannes Vehren 25.07.2026 • 15:38 Uhr Der FC Barcelona absolviert sein erstes Testspiel der neuen Saison zwar ohne Neuzugang Karim Adeyemi - doch dafür steht Marc-André ter Stegen wieder auf dem Feld. Es könnte aber sein Abschiedsspiel gewesen sein.

Hat Marc-André ter Stegen damit seine letzte Partie für den FC Barcelona absolviert? Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Testspiel gegen den spanischen Drittligisten Club Esportiu Europa mit 4:1 (2:1).

Der deutsche Keeper wurde überraschenderweise von seinem Coach in der zweiten Halbzeit eingesetzt, sodass er nochmal 45 Minuten für Barca auf dem Platz stand. Dennoch bleibt es dabei, dass die Katalanen ter Stegen, dessen Vertrag 2028 ausläuft, abgeben wollen.

Ter Stegens Leih-Deal verzögert sich

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der 34-Jährige seit einiger Zeit kurz vor einer Leihe zu Ajax Amsterdam. Steuerliche Unstimmigkeiten verzögern derzeit wohl noch den Abschluss des Deals. Dieser soll allerdings in der kommenden Woche final werden.

Barca fliegt am Montag ins Trainingslager nach Birmingham und noch steht nicht fest, ob ter Stegen die Reise ebenfalls antritt. Es gibt wohl zwei Optionen: Entweder reist er bereits am Montag nach Amsterdam oder er fliegt erst im Laufe der Woche von Birmingham in die niederländische Hauptstadt.

Adeyemi schaut beim Barca-Testspiel zu

Neuzugang Karim Adeyemi kam am Freitag noch nicht zum Einsatz, sah sich den 4:1-Sieg aber als Zuschauer an.

Ibrahim Diarra brachte das Flick-Team in Front (13.), ehe Héctor Fort die Führung erhöhte.