Woran der Deal mit ter Stegen hakt

Christopher Mallmann 23.07.2026 • 14:53 Uhr Marc-André ter Stegen soll sich seit Längerem mit Ajax Amsterdam einig sein. Doch der Deal verzögert sich weiter.

Noch immer keine Bewegung bei Marc-André ter Stegen: Obwohl sich der 34-Jährige bereits seit Längerem mit Ajax Amsterdam über ein Leihgeschäft einig sein soll, wurde der Deal bis heute nicht finalisiert.

Nach Informationen von As und Mundo Deportivo in Spanien wird sich der Poker sogar bis in den August ziehen, da ter Stegen vor ungeklärten steuerlichen Problemen steht. Dabei soll es um die Aufschlüsselung der Gehaltszahlungen bei seinem jetzigen Verein, dem FC Barcelona, und dem potentiellen Leihklub Ajax gehen.

Nachdem sich beide Vereine auf eine Aufteilung des monatlichen Salärs geeinigt hätten, sei die steuerliche Frage für ter Stegen noch unbeantwortet. Ganz konkret: Wo muss der frühere DFB-Keeper was an den Fiskus zahlen – und wo bleibt was übrig?

Ter Stegen soll Barca ins Trainingslager begleiten

Laut As ist es deshalb sehr wahrscheinlich, dass ter Stegen die Mannschaft der Katalanen am kommenden Montag zunächst ins Trainingslager ins englische Trainingszentrum St. George’s Park begleiten und der Transfer zu einem späteren Zeitpunkt klargemacht wird.

Zuletzt war ter Stegen an den FC Girona ausgeliehen, absolvierte für den spanischen Klub wegen einer Oberschenkelverletzung aber nur zwei Spiele. Ebenso verpasste er die WM in den USA, Kanada und Mexiko.