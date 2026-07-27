22 Millionen wofür? Das Adeyemi-Dilemma bei Barca

Lars Hinzberg 27.07.2026 • 13:10 Uhr Karim Adeyemis Wechsel zum FC Barcelona ist fix. Nach all dem Trubel um den 24-Jährigen und seine lang erwartete Vorstellung stellt sich aber auch die Frage: Wo soll der Flügelflitzer im spanischen Star-Ensemble überhaupt spielen?

Es hatte sich seit Wochen angebahnt, dennoch kommt Karim Adeyemis Wechsel vom BVB zum FC Barcelona für viele überraschend. 22 Millionen Euro Sockelablöse plus mögliche weitere neun Millionen Euro Bonuszahlungen lässt sich der spanische Meister den Flügelflitzer kosten. Doch wofür eigentlich?

Mit Lamine Yamal, Raphinha, WM-Held Ferran Torres und nicht zuletzt dem jüngsten 70-Millionen-Neuzugang Anthony Gordon ist die Offensive eigentlich prominent besetzt. Einzig auf der Mittelstürmerposition hat sich durch den Abgang von Robert Lewandowski eine Lücke aufgetan, die aber auf dem Transfermarkt noch geschlossen werden soll. Zumal Adeyemis Zuhause sowieso eher die Außenbahn ist. Wohin also mit dem 24-Jährigen?

Adeyemi zum FC Barcelona: Wo soll er spielen?

Der Deutsche gilt als expliziter Wunschtransfer von Hansi Flick, der dem damaligen Salzburger 2021 zu seinem Nationalelfdebüt verhalf. Dennoch dürfte klar sein, dass Adeyemi auch unter seinem einstigen Förderer zunächst als Herausforderer eingeplant ist.

Auf der rechten Außenbahn, seiner Lieblings-Position in Dortmund, gibt es an Superstar Lamine Yamal kein Vorbeikommen. Der 19-Jährige ist das Herzstück der katalanischen Offensive und soll das auch in Zukunft bleiben.

Auf der linken Seite ist im Regelfall Raphinha gesetzt, der 29-Jährige hatte in der Vergangenheit jedoch auch häufiger mit Verletzungen zu kämpfen. So auch zuletzt bei der Weltmeisterschaft.

Als Backup für den stellvertretenden Kapitän ist aber voraussichtlich der Engländer Gordon eingeplant, der diese Rolle auch bei Newcastle und der englischen Nationalmannschaft übernahm.

Adeyemi beim FC Barcelona nur Edeljoker?

Mindestens 22 Millionen also für einen Bankdrücker? Womöglich. Aber vor allem von seinen Bankspielern erhofft sich Flick in Zukunft mehr Qualität. Mit seinem Top-Speed als siebtschnellster Spieler der Bundesliga-Geschichte soll Adeyemi aus zweiter Reihe als Joker wichtigen Einfluss auf Spiele nehmen können.

Ein weiterer Pluspunkt des gebürtigen Münchners könnte seine Flexibilität sein. Die besten Phasen hatte er zwar stets auf dem Flügel, was aber nicht bedeutet, dass er nicht auch mal ins Zentrum rücken könnte. Er fühle sich wohl, jede Position im Angriff einzunehmen, betonte er bei seiner Vorstellung.

Sollte es bei der Abwesenheit eines klaren Mittelstürmers bleiben, könnte diese Fähigkeit zum entscheidenden Trumpf für Adeyemi werden. Gleiches gilt jedoch auch für Torres, der in der Vergangenheit ebenfalls in allen Offensivrollen zum Einsatz kam. Abzuwarten bleibt ebenfalls, wie sich der Poker um Atléticos Julián Álvarez entwickelt oder ob sich Barca anderen Optionen widmet.

Rashford ist der große Verlierer bei Barca

Profitieren könnte Adeyemi zu Beginn davon, dass Spieler wie Yamal und Torres nach dem Gewinn des WM-Titels erst später ins Training einsteigen und womöglich ein wenig länger brauchen, um ihren Rhythmus zu finden.

Die immer länger werdenden Saisons zeigten in der Vergangenheit allerdings auch deutlich, wie wichtig der zweite Anzug der Topteams ist. Dennoch ist klar: Sind alle Spieler fit, wird die Startformation für Adeyemi ein schwieriges Unterfangen sein.