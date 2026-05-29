Gordon-Deal fix! FC Bayern geht leer aus

Julius Schamburg 29.05.2026 • 21:25 Uhr Anthony Gordon wechselt zum FC Barcelona. Der englische Nationalspieler unterschreibt für fünf Jahre.

Es ist offiziell: Anthony Gordon wechselt zum FC Barcelona. Das gaben die Katalanen am Freitagabend offiziell bekannt.

Der englische Nationalspieler unterschreibt bei der Blaugrana einen Vertrag bis 2031 und wurde noch an demselben Abend vorgestellt.

Dabei überraschte er mit ausgezeichneten Sprachen-Kenntnissen. Warum sein Spanisch so gut sei, wollte ein Reporter von ihm wissen.

„Ich wollte spanisch sprechen, weil ich als Kind für Barca spielen wollte – ob du es glaubst oder nicht. Ich habe einen Physiotherapeuten in Newcastle, mit dem ich jeden Tag gesprochen habe. Und ich habe ihm gesagt, dass ich eines Tages für Barca spielen werde“, antwortete Gordon.

Der 25-Jährige hatte zuvor bereits mit Trainer Hansi Flick gesprochen: „Wenn ich schon vor dem Gespräch aufgeregt war, stell dir vor, wie es danach war. Er ist ein toller Mensch und ein unglaublicher Trainer. Ich hoffe, dass wir gemeinsam viele Titel gewinnen können“, sagte Gordon.

FC Bayern geht bei Gordon leer aus

Damit hat Barcelona im Werben um den englischen WM-Fahrer auch den FC Bayern ausgestochen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Newcastle United ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Boni akzeptiert.

Der FC Bayern sei zu diesem Preis nicht bereit gewesen, vermelden diverse englische Transferexperten. Die Obergrenze hätte demnach bei 60 Millionen Euro gelegen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Gordon beeindruckte in der vergangenen Saison in der Champions League bei seinen drei Einsätzen gegen Barca. Und nun zieht er endlich das Barca-Trikot über“, schrieb Barca in der offiziellen Mitteilung.

Gordon von Tuchel in WM-Kader berufen

Gordon erzielte in der abgelaufenen Saison für Newcastle 17 Tore, davon zehn in der Champions League. In der Ligaphase war er auch gegen Barcelona erfolgreich.