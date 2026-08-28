Atlético-Boss enthüllt: "Julián geht es wirklich schlecht"

Daniel Höhn 28.08.2026 • 11:31 Uhr Der Poker um Julián Álvarez scheint beendet. Der Boss von Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil, hat deutlich gemacht, dass der Argentinier nicht zum FC Barcelona wechseln wird.

Im Poker um Julián Álvarez hat Atlético-Boss Miguel Ángel Gil deutliche Worte gefunden und erneut einen Wechsel zum Ligakonkurrenten FC Barcelona definitiv ausgeschlossen.

„Wir können nur erneut betonen, dass wir unter keinen Umständen mit Barcelona verhandeln werden“, sagte Gil nach der Auslosung der Champions-League-Ligaphase bei Movistar. Bereits am Donnerstag hatte Atlético ein offizielles Statement veröffentlicht.

„Das ist mein Wort“

Er habe „die Unterstützung aller, die mit mir zusammenarbeiten – sowohl auf der Ebene der Gesellschafter als auch der Führungskräfte –, und die einzige sichere und feste Entscheidung ist, dass wir unter keinen Umständen mit Barcelona verhandeln werden“.

Der 63-Jährige betonte: „Das ist mein Wort – eines der wenigen Dinge, die ich habe –, und der Spieler wird mit absoluter Sicherheit nicht zu Barcelona wechseln.“

Álvarez nahm am Donnerstag bereits zum zweiten Tag in Folge nicht am Mannschaftstraining teil. Atlético erklärte das Fehlen erneut mit einer „Unpässlichkeit“.

„Julián geht es wirklich schlecht. Es gab Leute, die ihn getäuscht und verwirrt haben, und das bedauere ich sehr“, erklärte der Atlético-Boss: „Er ist sehr verwirrt und durchlebt gerade eine sehr schwierige Situation, sowohl privat als auch beruflich.“

„Barca widert uns an“

Erst am Mittwoch war Barca bei Álvarez in die Offensive gegangen. So hatte Präsident Joan Laporta der Zeitung Mundo Deportivo gesagt: „Wir sind sehr an dem Spieler interessiert und möchten, dass unser Angebot angenommen wird, und wir tun dies mit allem gebotenen Respekt gegenüber Atlético.“

Das sah Atlético offensichtlich ganz anders. „Tatsächlich empört uns das noch mehr; die Falschheit, der Mangel an Ethik, Transparenz und Professionalität widern uns an“, so Gil.

Auf die Frage, ob Álvarez zu einem anderen Klub als dem FC Barcelona wechseln könnte, sagte Gil: „Unsere Absicht und mein persönlicher Traum ist es, dass er bei uns bleibt, dass er bei Atlético bleibt. Um mit den Großen mithalten zu können, braucht man große Spieler, und Julián ist einer davon.“