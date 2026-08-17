Barca-Star macht Weg für Rodri frei

SPORT1 17.08.2026 • 20:35 Uhr Bei Barca werden einige Trikotnummern neu vergeben. Für Rodri wird Platz geschaffen.

Rochade bei den Rückennummern des FC Barcelona: Der Abgang von Ferran Torres zu Paris Saint-Germain löst einen Dominoeffekt aus. Der spanische WM-Held trug in den vergangenen drei Spielzeiten die 7 bei den Katalanen – einst hatte er sie übernommen von seinem neuen PSG-Teamkollegen Ousmane Dembélé. Diese Lücke wird nun von einem Barca-Star gefüllt, der damit auch Platz für Rodri schafft.

Fermín López übernimmt die 7 ab sofort. Für den Mittelfeldspieler ist es eine neue Erfahrung. Weder im Klub noch in früheren Stationen wie beim Linares Deportivo oder in Auswahlteams Spaniens lief er bislang mit dieser Zahl auf dem Trikot auf.

Fermín macht Platz für Rodri

Vor allem ist jedoch entscheidend, was Fermín freimacht: die Nummer 16. Genau diese gilt als Liebling von Rodri. Er trug sie bei Villarreal und bei Manchester City. Der Mittelfeldspieler lief auch für Spanien mit der 16 auf.

Bei Barca tritt Rodri in große Fußstapfen: Sergio Busquets trug die Nummer zu Beginn seiner Zeit bei den Profis. Der frühere Taktgeber gewann mit Spanien ebenfalls die WM und EM.