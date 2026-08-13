Rote Karte und Eskalation: Arbeloa sorgt für Testspiel-Chaos in Spanien

SID 13.08.2026 • 13:40 Uhr Nach dem Schlusspfiff sieht Fulham-Trainer Alvaro Arbeloa Rot, geht Richtung Kabine - und sein Team folgt ihm. Das Elfmeterschießen "gewinnt" Malaga.

Als Malagas Eneko Jauregi per Elfmeter ins leere Tor traf, war die Mannschaft des FC Fulham schon auf dem Weg in die Kabine: Eine späte Rote Karte und Verwirrung um die Regeln haben beim Duell um die „Costa del Sol Trophy“ in Spanien für chaotische Szenen gesorgt. Angreifer Jauregi legte den Ball schließlich auf den Punkt, traf ohne Gegenwehr – und ließ sich von Fans und Mitspielern feiern.

Was war passiert? Bei der Partie am Mittwochabend glich Malaga zunächst kurz vor Ende mit einem umstrittenen Elfmeter zum 2:2 aus. Nach dem Schlusspfiff wurde dann der erzürnte Fulham-Trainer Alvaro Arbeloa vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen und ging schnurstracks in den Spielertunnel – seine Mannschaft folgte ihm.

Arbeloa sorgt für Chaos

Malaga war jedoch von einem Elfmeterschießen ausgegangen und blieb auf dem Rasen. Fulham beharrte darauf, dass beide Vereine vor der Begegnung eine andere Vereinbarung getroffen hätten. „Wir können bestätigen, dass beide Teams vor dem Spiel vereinbart haben, dass es im Falle eines Unentschiedens kein Elfmeterschießen geben würde“, teilte der Premier-League-Klub auf X mit.