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Rote Karte und Eskalation: Arbeloa sorgt für Testspiel-Chaos in Spanien

Arbeloa sorgt für Testspiel-Chaos

Nach dem Schlusspfiff sieht Fulham-Trainer Alvaro Arbeloa Rot, geht Richtung Kabine - und sein Team folgt ihm. Das Elfmeterschießen "gewinnt" Malaga.
Real-Trainer Álvaro Arbeloa blickt auf seinen Abschied bei den Königlichen. Der Spanier erklärt, dass er unter Nachfolger José Mourinho nicht Teil des Trainerstabs werden wird.
SID
Nach dem Schlusspfiff sieht Fulham-Trainer Alvaro Arbeloa Rot, geht Richtung Kabine - und sein Team folgt ihm. Das Elfmeterschießen "gewinnt" Malaga.

Als Malagas Eneko Jauregi per Elfmeter ins leere Tor traf, war die Mannschaft des FC Fulham schon auf dem Weg in die Kabine: Eine späte Rote Karte und Verwirrung um die Regeln haben beim Duell um die „Costa del Sol Trophy“ in Spanien für chaotische Szenen gesorgt. Angreifer Jauregi legte den Ball schließlich auf den Punkt, traf ohne Gegenwehr – und ließ sich von Fans und Mitspielern feiern.

Was war passiert? Bei der Partie am Mittwochabend glich Malaga zunächst kurz vor Ende mit einem umstrittenen Elfmeter zum 2:2 aus. Nach dem Schlusspfiff wurde dann der erzürnte Fulham-Trainer Alvaro Arbeloa vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen und ging schnurstracks in den Spielertunnel – seine Mannschaft folgte ihm.

Arbeloa sorgt für Chaos

Malaga war jedoch von einem Elfmeterschießen ausgegangen und blieb auf dem Rasen. Fulham beharrte darauf, dass beide Vereine vor der Begegnung eine andere Vereinbarung getroffen hätten. „Wir können bestätigen, dass beide Teams vor dem Spiel vereinbart haben, dass es im Falle eines Unentschiedens kein Elfmeterschießen geben würde“, teilte der Premier-League-Klub auf X mit.

Malaga schrieb dagegen in seinem Spielbericht: „Obwohl ein Elfmeterschießen vorgesehen war, verließ Fulham den Platz und behauptete, dass ein Elfmeterschießen nicht Bestandteil des Vertrags gewesen sei.“ Auch der Großteil der Malaga-Fans blieb im Stadion – bis Jauregi den Ball kurzerhand ins leere Tor schoss und die Party beginnen konnte.

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