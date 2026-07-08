Fix! Arbeloa findet neuen Job

Der Spanier Álvaro Arbeloa hat nach seinem kurzen Einsatz als Cheftrainer bei Real Madrid einen Job in der Premier League ergattert.
Neuer Job für Ex-Real-Coach
Nach vielen Jahren bei Real Madrid geht es für Álvaro Arbeloa nun in die Premier League.
Künftig im Craven Cottage an der Seitenlinie
© AFP/SID/OLI SCARFF
Der 43-Jährige heuert beim FC Fulham an und erhält einen Vertrag bis Sommer 2029. Das gab der englische Klub am Mittwoch bekannt.
Arbeloa lange im Nachwuchs von Real trainiert
„Es ist mir eine große Ehre, diese neue Etappe beim FC Fulham, dem ältesten Verein Londons, zu beginnen“, sagte Arbeloa in einer Vereinsmitteilung, er stehe vor einer „unglaublichen Reise“.
Nach seiner aktiven Karriere hatte Arbeloa seine Trainerlaufbahn im Nachwuchs von Real Madrid gestartet, stieg dort bis zur zweiten Mannschaft auf und wurde nach der Entlassung von Xabi Alonso Anfang 2026 Interims-Cheftrainer der Königlichen.