Fix! Arbeloa findet neuen Job

SID 08.07.2026 • 10:57 Uhr Nach vielen Jahren bei Real Madrid geht es für Álvaro Arbeloa nun in die Premier League.

Der Spanier Álvaro Arbeloa hat nach seinem kurzen Einsatz als Cheftrainer bei Real Madrid einen Job in der Premier League ergattert.

Der 43-Jährige heuert beim FC Fulham an und erhält einen Vertrag bis Sommer 2029. Das gab der englische Klub am Mittwoch bekannt.

Arbeloa lange im Nachwuchs von Real trainiert

„Es ist mir eine große Ehre, diese neue Etappe beim FC Fulham, dem ältesten Verein Londons, zu beginnen“, sagte Arbeloa in einer Vereinsmitteilung, er stehe vor einer „unglaublichen Reise“.