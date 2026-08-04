Das denkt Vinícius über Mourinho

SPORT1 05.08.2026 • 00:06 Uhr Um Vinícius Júnior und den FC Arsenal ranken sich hartnäckig Transfergerüchte. Jetzt spricht der Brasilianer erstmals seit Aufkommen des Themas - und lobt José Mourinho für dessen Vorbereitung.

Der Transferwirbel um Vinícius Júnior reißt nicht ab: Zuletzt war der brasilianische Superstar von Real Madrid mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht worden.

Noch aber weilt der Flügelspieler nach seinem Urlaub in Madrid – und bereitet sich in Valdebebas auf die kommende Saison vor. Im Gespräch mit den klubeigenen Medien der Königlichen äußerte sich der 26-Jährige nun zur Vorbereitung – und sein Verhältnis zu José Mourinho.

La Liga: Das fordert Mourinho von Vinícius

„Es ist sehr gut gelaufen, den neuen Trainer und die neuen Spieler kennenzulernen und sehr hart zu trainieren“, sagte der Brasilianer: „Mourinho will, dass ich so bin, wie ich immer war: glücklich, fröhlich und dass ich meinen Fußball spiele.“

Dazu betonte er: „Man muss sich körperlich vorbereiten, damit wir während der Saison weniger Verletzungen haben und so auf alle zählen können.“

Dass „The Special One“ dabei auf harte Bandagen setzt, wurde schnell deutlich: „Gestern doppelt, heute eine Einheit. So geht das“, erklärte er: „Es war ein gutes Training und wir sind alle sehr müde rausgegangen, jetzt müssen wir uns ausruhen für morgen. Die Vorbereitung ist so und wir müssen bereit sein.“

Bleibt Vinícius wegen Mourinho?

Einem Bericht der spanischen Marca zufolge sieht Mourinho den Brasilianer als absoluten Schlüsselspieler und will das Maximum aus ihm herausholen.

Gleichzeitig ist die ungeklärte Vertragssituation auch beim Trainer ein Thema. Wie das spanische Blatt berichtete, soll Intern der Portugiese die Linie des Vereins fahren: Alles soll möglichst schnell geklärt werden, während Vinícius auf dem Platz „voll fokussiert“ bleibt.

Seine Berater sollen demnach zeitnah mit den Vereinsverantwortlichen von Real Madrid zu einem Gipfel zusammenkommen, um über das weitere Transfervorgehen zu verhandeln.