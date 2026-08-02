Poker um Vinícius spitzt sich zu

Maximilian Lotz 02.08.2026 • 13:22 Uhr Die Gerüchte rund um Vinícius Júnior nehmen weiter Fahrt auf. Nach jüngsten Berichten steuert der Poker auf eine wichtige Entscheidung zu.

Der Poker um Vinícius Júnior geht mehr und mehr in eine heiße Phase. „Die nächsten Tage werden entscheidend sein“, schrieb The Athletic und nannte drei konkrete Optionen für den brasilianischen Offensivstar in Diensten von Real Madrid.

Entweder verlängert er seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag bei Real oder es kommt zu keiner Einigung und er verlässt die Königlichen ablösefrei oder er wechselt sofort zum FC Arsenal.

Gespräche zwischen Vinícius und Real geplant

Laut Marca soll Vinícius ein Angebot zur Vertragsverlängerung bereits seit einiger Zeit auf dem Tisch liegen haben, dies sei zugleich das letzte Wort der Königlichen. Knackpunkt waren zuletzt die Gehalts- und Prämienforderungen von Vinícius. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Wie The Athletic weiter berichtet, sind für nächste Woche nach Vinícius‘ Rückkehr aus dem WM-Urlaub Gespräche über seine Zukunft in Madrid geplant. Der 26-Jährige soll am Montag wieder ins Training einsteigen.

Arsenal dürfte die Entwicklungen genau verfolgen, denn wie das Portal zudem schreibt, arbeiten die Gunners an einem möglichen Mega-Deal.

Arteta reagiert auf Vinícius-Gerüchte

Nach dem Testspiel am Samstag gegen den FC Girona (4:1) wurde Arsenal-Trainer Mikel Arteta mit den Spekulationen konfrontiert, lächelte die Gerüchte aber milde weg.

„Ich verstehe Ihre Frage, aber ich hoffe, Ihnen ist klar, dass ich nicht hier bin, um über Fußballer zu sprechen, die nicht zu unserem Kader gehören“, sagte Arteta.

Im Hinblick auf das von Real angeblich gebotene Jahresgehalt in Höhe von 20 Millionen Euro soll der englische Meister bereit sein, in seinem Gehaltsgefüge eine Ausnahme zu machen. Auch eine Unterschriftsprämie könnte Teil eines Deals sein.