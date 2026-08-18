Ein Monat nach Amtsantritt: Mourinho unterschreibt Vertrag

SID 18.08.2026 • 14:34 Uhr Der Portugiese ist nun auch ganz offiziell wieder Trainer von Real Madrid.

Über einen Monat nach seiner Rückkehr zu Real Madrid hat Startrainer José Mourinho seinen Vertrag bei den Königlichen unterschrieben. Das gab der spanische Topklub am Dienstag bekannt.

Bei seiner offiziellen Präsentation unterzeichnete Mourinho sein bis 2029 laufendes Arbeitspapier, zudem bekam er von Vereinspräsident Florentino Pérez ein Modell des Bernabéu-Stadions, eine Uhr und ein Trikot überreicht.

Mourinho steht schon seit einem Monat für Real auf dem Platz

Mourinho, bei Real Nachfolger von Álvaro Arbeloa, steht bereits seit dem Trainingsauftakt Mitte Juli wieder bei Real an der Seitenlinie. Am kommenden Samstag (21.30 Uhr) steht für die Madrilenen bei Espanyol Barcelona das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm.