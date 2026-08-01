Endrick vor ungewisser Zukunft bei Real Madrid

SPORT1 01.08.2026 • 11:18 Uhr Real Madrid holt Carlos Espí für 25 Millionen Euro - und Endrick rutscht unter Mourinho wieder in die zweite Reihe.

Endricks Rückkehr aus dem Urlaub endet gleich in einer Ernüchterung. Der brasilianische Stürmer wollte sich nach der WM dem Konkurrenzkampf stellen, doch dann präsentierte Real Madrid seinen neuen Stürmer Carlos Espí.

Die Königlichen erfüllen damit auch einen Wunsch von Trainer José Mourinho, der auf der Mittelstürmer-Position Handlungsbedarf sah. Auch wenn Angreifer Gonzalo García kurz vor einem Wechsel zum FC Fulham steht, ist das kein gutes Zeichen für Endrick.

Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, soll der Portugiese einen körperlich starken Stürmer als Zielspieler gefordert haben, „ein Profil im Stil von Adebayor“- ein Stürmertyp, wie ihn Endrick nicht darstellt.

Espí sofort im Kader der Königlichen

So fiel die Wahl auf Carlos Espí. Real Madrid zog die Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro und verpflichtete den Spanier von Levante. Bereits am Freitag absolvierte Espí seine erste Trainingseinheit bei den Königlichen und wurde direkt für das Testspiel gegen die AC Florenz nominiert.

Für Endrick wird der Konkurrenzkampf damit erneut größer. Das weckt Erinnerungen an den vergangenen Dezember, als eine Leihe zu Olympique Lyon eingefädelt wurde und er dort sechs Monate lang überwiegend auf dem rechten Flügel zum Einsatz kam.

Diese Option dürfte bei den Königlichen kaum greifen. Auf der rechten Seite sind andere Spieler eingeplant, wie der bevorstehende Neuzugang Yan Diomande, Edeljoker Brahim Díaz, der gegen Jahresende zurückkehrende Rodrygo oder auch Federico Valverde.

Erneute Leihe für Endrick?

Obwohl die Führungsetage von Real Madrid öffentlich beteuert, dass Endrick fest in die langfristigen Planungen des Vereins eingeplant ist, sieht die Realität auf dem Trainingsplatz anders aus. Zu viel Zeit auf der Bank zu verbringen, wird die Karriereentwicklung des Stürmers in seinen Zwanzigern ernsthaft gefährden. Auch deshalb ist eine weitere Leihe nicht ausgeschlossen.