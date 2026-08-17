Erster Barca-Auftritt von Rodri wohl schon fix

SPORT1 17.08.2026 • 16:50 Uhr Rodri steht unmittelbar vor dem Wechsel zu Barca. Seine ersten großen Auftritte stehen wohl schon fest.

Geht jetzt alles ganz schnell? Rodri steht unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Barcelona. Wie die gut informierte Zeitung Mundo Deportivo berichtet, haben sich Barca und Manchester City inzwischen grundsätzlich auf den Transfer des 30-Jährigen geeinigt. Barcelona zahlt laut Bericht 60 Millionen Euro als fixe Ablöse, dazu kommen 11 Millionen Euro an variablen Zahlungen. Nun landet der Madrilene bereits am Montagnachmittag in Barcelona. Auch die ersten Auftritte des Stars stehen offenbar schon fest.

Nach der Ankunft soll Rodri zunächst ins Hotel fahren und sich ausruhen. Am Dienstagmorgen ist der Medizincheck vorgesehen. Erst nach den Untersuchungen wird Rodri seinen Vertrag beim FC Barcelona unterschreiben.

Rodri schon am Dienstag mit Unterschrift?

Der Klub plant, den Neuzugang am Dienstag ab 13.00 Uhr zu präsentieren – vorausgesetzt, die bürokratischen Schritte und der Austausch der Vertragsdokumente mit Manchester City sind bis dahin abgeschlossen.

Sobald das Vertragsthema final geregelt ist, soll Spaniens Anführer auch den Barca-Fans schnell präsentiert werden. Am Mittwoch beim Testspiel gegen Al-Ahly im Spotify Camp Nou soll er bereits um 20 Uhr dabei sein – allerdings nicht, um bereits zu spielen. Stattdessen soll er gemeinsam mit den weiteren Neuzugängen wie Antony Gordon, Karim Adeyemi und João Cancelo vorgestellt werden.