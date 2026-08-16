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Rodri-Poker offenbar entschieden

Rodri-Poker offenbar entschieden

Der FC Barcelona hat im Werben um Rodri wohl Erfolg. Manchester City nimmt angeblich das Angebot der Katalanen an.
Enzo Maresca kann nicht ausschließen, dass Rodri noch diesen Sommer Manchester City verlassen wird. Der Trainer bestätigt darüber hinaus, dass den Citizens auf dem Transfermarkt noch Arbeit bevorsteht.
Maximilian Lotz
Der FC Barcelona hat im Werben um Rodri wohl Erfolg. Manchester City nimmt angeblich das Angebot der Katalanen an.

Der Transfer-Poker um Weltmeister Rodri ist offenbar entschieden. Spanische und englische Medien berichten von einer Einigung zwischen dem FC Barcelona und Manchester City.

Laut Marca soll sich der Deal auf insgesamt 76,5 Millionen Euro belaufen. Wie The Athletic berichtet, erhalte City zunächst einen Fixbetrag von 60 Millionen Euro für Rodri. Den Rest bilden Bonuszahlungen, wobei elf Millionen der möglichen Zusatzzahlungen dem Bericht zufolge an leicht erreichbare Bedingungen geknüpft seien.

Rodri wäre beim englischen Topklub in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Zuletzt war Barca mit seinen Angeboten bei City abgeblitzt, doch nun kam es angeblich zu einem Durchbruch. Beim spanischen Meister soll der 30-Jährige einen Vier-Jahres-Vertrag bis 2030 erhalten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Rodri fehlt Manchester City im Community Shield

Bei der 0:3-Niederlage von ManCity gegen den FC Arsenal im Community Shield am Sonntag fehlte Rodri angeschlagen.

Rodri war 2019 von Atlético Madrid zu Manchester City gewechselt und feierte unter Teammanager Pep Guardiola vier englische Meisterschaften sowie den Triumph in der Champions League 2023. Der Weltfußballer des Jahres 2024 führte die spanische Nationalmannschaft im Sommer als Kapitän zum WM-Titel.

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