Rodri-Poker offenbar entschieden

Maximilian Lotz 16.08.2026 • 23:40 Uhr Der FC Barcelona hat im Werben um Rodri wohl Erfolg. Manchester City nimmt angeblich das Angebot der Katalanen an.

Der Transfer-Poker um Weltmeister Rodri ist offenbar entschieden. Spanische und englische Medien berichten von einer Einigung zwischen dem FC Barcelona und Manchester City.

Laut Marca soll sich der Deal auf insgesamt 76,5 Millionen Euro belaufen. Wie The Athletic berichtet, erhalte City zunächst einen Fixbetrag von 60 Millionen Euro für Rodri. Den Rest bilden Bonuszahlungen, wobei elf Millionen der möglichen Zusatzzahlungen dem Bericht zufolge an leicht erreichbare Bedingungen geknüpft seien.

Rodri wäre beim englischen Topklub in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Zuletzt war Barca mit seinen Angeboten bei City abgeblitzt, doch nun kam es angeblich zu einem Durchbruch. Beim spanischen Meister soll der 30-Jährige einen Vier-Jahres-Vertrag bis 2030 erhalten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Rodri fehlt Manchester City im Community Shield

Bei der 0:3-Niederlage von ManCity gegen den FC Arsenal im Community Shield am Sonntag fehlte Rodri angeschlagen.