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Große Geste für Barca-Pechvogel

Große Geste für Barca-Pechvogel

Nach seinem Kreuzbandriss wurde Roony Bardghji am Knie operiert. Die Barca-Profis unterstützen ihn mit einer großen Geste.
Roony Bardghji wurde im Krankenhaus überrascht
© IMAGO/Sportimage
SPORT1
Nach seinem Kreuzbandriss wurde Roony Bardghji am Knie operiert. Die Barca-Profis unterstützen ihn mit einer großen Geste.

Roony Bardghji (20) ist nach einem Kreuzbandriss im rechten Knie operiert worden. Der FC Barcelona teilte mit, dass der Eingriff nach der im Training erlittenen Verletzung gut verlaufen sei. Wie lange der schwedische Nationalspieler ausfällt, ließ der Klub offen.

Für Bardghji gab es im Hospital de Barcelona dennoch einen emotionalen Moment: Einige Teamkollegen statteten ihm einen Besuch ab, um ihn zu unterstützen. Der Offensivspieler veröffentlichte anschließend ein Foto auf Instagram, auf dem er mit Héctor Fort, Gavi, Pedri und Alejandro Balde zu sehen ist. Dazu schrieb er: „Ich hab euch lieb, Freunde. Danke, dass ihr gekommen seid.“

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Bardghji schwer verletzt

Bardghji meldete sich nach der Operation noch weiter zu Wort. „Der Weg zurück beginnt jetzt“, postete er auf seinen Social-Media-Kanälen. Verletzt hatte er sich in einer Einheit, nachdem Trainer Hansi Flick ihn für das Turnier in Udine aus dem Aufgebot gestrichen hatte.

Seit der Flick-Entscheidung trainieren mehrere Profis, die als Abgangskandidaten gelten, getrennt von der Mannschaft – Bardghji zählte dazu. Sein erstes Jahr als Barça-Profi schloss er mit zwei Toren und vier Vorlagen in 881 Minuten ab, verteilt auf 28 Einsätze. Für den Angreifer beginnt damit die Reha nach dem zweiten Kreuzbandriss der jungen Karriere. Bereits in der Saison 2023/2024 hatte er diese Horror-Diagnose im Trikot des Fc Kopenhagen erhalten und dadurch die EM verpasst.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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