FC Barcelona bestätigt Horror-Diagnose

Maximilian Huber 11.08.2026 • 18:28 Uhr Der FC Barcelona muss lange auf Youngster Roony Bardghji verzichten. Der 20-Jährige fällt mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate aus.

Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: Der FC Barcelona muss mehrere Monate auf Youngster Roony Bardghji verzichten.

Wie die Katalanen am Dienstag bekanntgaben, hat sich der 20-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. „Der Spieler wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen“, schrieb Barcelona auf seiner Vereinsseite.

Zweiter Kreuzbandriss für Bardghji

Schon 2024 war Bardghji aufgrund eines Kreuzbandrisses für zehn Monate ausgefallen. In der vergangenen Spielzeit kam der Schwede dann auf insgesamt 28 Pflichtspiele. Dennoch galt Bardghji als potenzieller Abgang der Katalanen in diesem Transfersommer. Ein Leih-Wechsel hat sich durch die schwere Verletzung nun aber zerschlagen.