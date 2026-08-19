Real Madrid: Jose Mourinho hat erste Warnung an die Kabine geschickt

SPORT1 19.08.2026 • 09:56 Uhr José Mourinho zieht bei Real Madrid von Anfang an die Zügel an. Eine Dokumentation und eine interne Ansprache untermauern seinen Kurs.

José Mourinho drückt bei Real Madrid sofort seinen Stempel auf. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, arbeitet der Portugiese seit mehr als einem Monat im Trainingszentrum des Vereins, auch wenn er bislang noch nicht mit allen Profis gemeinsam auf dem Platz stehen konnte. Genug Zeit hatte er dennoch, um die ersten Leitplanken zu setzen.

So traf sich Mourinho früh mit dem Mannschaftsrat, führte Gespräche mit nahezu allen Spielern, die in sein Büro kamen, und definierte eine Kultur aus Arbeit und Respekt als Pflichtprogramm für die Ziele des Vereins. Im Mittelpunkt stehen klare Regeln, weniger Sonderwünsche und mehr Verantwortung – auf beiden Seiten.

Passend dazu ist nun ein Netflix-Dokumentarfilm über Mourinho erschienen, der am 11. August startete. Darin schildert der Trainer unter anderem seine Gespräche mit Iker Casillas aus dessen Zeit als Kapitän. „In kurzer Zeit merkte ich, dass sie verwöhnt waren“, sagt Mourinho in der Doku, wobei er sich auf Forderungen nach Urlaub, Trainingszeiten und dem Umgang mit Zusammenkünften bezieht.

Unter Mourinho: Keine Privilegien ohne Grenze

Der Rückblick liefert das Raster für Mourinhos Gegenwart: Privilegien ja, aber nur bis zu einem klaren Limit. Der Coach will dem Bericht zufolge vor allem verhindern, dass sich interne Probleme wie nach einer titellosen Saison erneut aufstauen. Alte Gewohnheiten, die sich im Laufe der Jahre eingeschlichen haben, sollen „an der Wurzel“ gekappt werden.

Dazu gehört auch sein täglicher Kontrollblick. Mourinho ist dem Bericht zufolge stets der Erste bei Real. Er registriert, wer früh da ist, wer zu spät kommt, wer fokussiert wirkt – und wer Müdigkeit oder fehlende Spannung mitbringt. Vormittags folgen schnelle Routinen aus Frühstück, Zeitungslektüre, Analyse, taktischen Anpassungen und Feinschliff für die Trainingseinheit.

Auf dem Platz zeigt sich dann der bekannte Mourinho: detailversessen, fordernd und permanent korrigierend. Genau das spüren die Spieler laut Marca bereits in den ersten Wochen – jeder Ablauf, jedes Verhalten und jede Intensität steht unter Beobachtung.

Real Madrid: Mourinhos Ansage in kleiner Runde

Am Dienstag untermauerte Mourinho bei seiner offiziellen Vorstellung diese Linie. Dort sagte der Portugiese: „Ich bin einer von euch, das war ich immer.“ Zudem sprach er über seine Rückkehr als Mission und betonte die Notwendigkeit, Arbeit, Verantwortung und Ehrgeiz wieder zur Basis zu machen.

Die Botschaft ist eindeutig: In Valdebebas zählen ab sofort Leistung, Respekt und Verbindlichkeit – und „vor allem keine Launen“.