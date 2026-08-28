Standing Ovation bei Rodris Barca-Debüt

Johannes Vehren 28.08.2026 • 13:23 Uhr Rodri wird nach seinem Wechsel euphorisch von den Fans des FC Barcelona empfangen. Gegen Athletic Bilbao um Trainer Edin Terzic feiert der spanische Welt- und Europameister sein Barca-Debüt.

Was für ein Empfang für Rodri! Der spanische Mittelfeldstar kam beim 2:0-Heimerfolg des FC Barcelona gegen Athletic Club in der 63. Minute ins Spiel und wurde im Camp Nou mit großem Applaus begrüßt. Als er den Platz zum ersten Mal im Barca-Trikot betrat, erhob sich das Publikum zu Standing Ovations.

Für den Sommer-Neuzugang war es der erste Pflichtspieleinsatz für die Katalanen. Nach seiner Vorstellung Mitte August und wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten mit der Mannschaft erhielt der Weltmeister von Trainer Hansi Flick wie angekündigt seine ersten Minuten.

Rodri: „Muss schnell wieder in Schwung kommen“

Auch auf dem Platz hinterließ Rodri sofort Eindruck. Der Mittelfeldspieler übernahm Verantwortung im Spielaufbau, bot sich permanent an und sorgte mit seiner Präsenz für mehr Kontrolle im Zentrum. In knapp einer halben Stunde kam er auf eine hohe Passquote und setzte zudem einen langen Ball erfolgreich an den Mitspieler.

Nach dem Spiel zeigte sich Rodri zufrieden mit seinem Einstand. „Es war ein langer Sommer, länger als sonst. Ich muss schnell wieder in Schwung kommen. Das ist der Ort, an dem ich sein wollte, und ich bin glücklich darüber, wie sich die Dinge entwickelt haben. Jetzt geht es an die Arbeit. Es ist wichtig, Rhythmus zu finden und sich an diese großartige Mannschaft anzupassen. Erste Minuten und ein gutes Gefühl“, sagte er.