Wechsel? Barca-Juwel nur noch dritte Wahl bei Flick

SPORT1 28.08.2026 • 16:31 Uhr Alejandro Balde ist bei Barca nur noch dritte Wahl. Dabei gehörte er in den vergangenen Jahren immer zum Stammpersonal.

Alejandro Balde ist beim FC Barcelona trotz seiner Rückkehr in den Spieltagskader vorerst nicht näher an Einsatzminuten herangerückt. Der 22-Jährige stand beim Heimspiel im Spotify Camp Nou gegen Athletic Bilbao (2:0) zwar wieder im Aufgebot, kam nach seiner Nicht-Nominierung in Elche jedoch erneut nicht zum Zug.

Auf der linken Abwehrseite setzte Hansi Flick stattdessen zunächst auf Xavi Espart. Später übernahm Joao Cancelo nach seiner Einwechslung den Part. Balde bleibt damit nur die dritte Option auf der Position.

Barca-Juwel nur noch dritte Wahl

Flick hatte vor dem Start der LaLiga erklärt, er erwarte von Balde eine vollständige Identifikation mit dem Verein. Gleichzeitig ließ der Trainer durchblicken, dass eine Trennung möglich sei, sollte der Linksverteidiger nicht bereit sein, den Konkurrenzkampf anzunehmen. Die erneute Berufung in den Kader wirkte zuletzt zumindest wie ein kleines Signal der Entspannung.

Immerhin gehörte der Linksfuß in den vergangenen Jahren zum Stammpersonal und absolvierte bereits 168 Pflichtspiele für den Verein. Das brachte ihm auch schon sieben Einsätze in der spanischen Nationalmannschaft ein.

Die TV-Kameras verfolgten Baldes Verhalten während der Partie. In der ersten Halbzeit saß er in der zweiten Reihe der Bank, wirkte ernst und zurückhaltend. Nach der Pause lief er sich gemeinsam mit Andreas Christensen, Brian Fariñas und Hamza Abdelkarim warm – und fiel nach dem entscheidenden Treffer von Fermín erneut auf: Balde jubelte nur kurz, ehe Athletiktrainer Pepe Conde ihn per Handschlag aufzumuntern versuchte.

Kurz darauf entschied sich Flick bei seinem letzten Wechsel für Cancelo. Am Freitag trainierte Balde dann wieder normal mit dem Team und steht für das Spiel am Montag um 21.30 Uhr gegen Rayo Vallecano zur Verfügung.