Yan Diomande: "Wir sind bereit, für Mourinho zu sterben"

SPORT1 21.08.2026 • 06:49 Uhr Yan Diomande will unter José Mourinho mit maximalem Einsatz glänzen - und drückt seine Hingabe für den Coach mit eindrucksvollen Worten aus.

Real Madrids Neuzugang Yan Diomande hat in einem Interview seine bedingungslose Loyalität zu Trainer José Mourinho zum Ausdruck gebracht.

Der 19-jährige ivorische Flügelspieler, dessen Wechsel zu Real Madrid bis zu 140 Millionen Euro wert sein soll, sagte bei SportyTV: „Wenn du für Mourinho spielst, willst du für Mourinho sterben. Jeder will für ihn sterben. Wir sind bereit, für ihn zu sterben.“

Diomande, einer der teuersten Neuzugänge in der Geschichte von Real Madrid, gab in dem Interview Einblicke in die Hintergründe seines Wechsels zum Bernabéu sowie in das Telefonat mit Trainer José Mourinho.

Diomande holte sich Ratschlag von Legende

Entscheidend war nicht nur Inhalt, sondern auch Zeitpunkt des Gesprächs: „Ich glaube, es war fünf Uhr morgens in Portugal, er ist aufgewacht, um mit mir zu sprechen, das bedeutet, ich war wichtig“, erklärte Diomande.

Bei seiner Ankunft habe Mourinho ihm gesagt: „Ich habe dir versprochen, dass du Teil meines Teams sein wirst, und hier bist du.“ Diomande habe darauf geantwortet, dass er glücklich sei, mit ihm zu arbeiten, weil er der Beste sei und er viel von ihm lernen könne.

Vor der Unterschrift hatte sich der Offensivspieler mit einer Legende des ivorischen Fußballs ausgetauscht. „Didier Drogba und ich haben vor einigen Tagen gesprochen“, erklärte Diomande. „Er sagte mir: ‚Pass auf, Mourinho ist mein Vater. Du musst hart arbeiten, aber er ist ein guter Kerl.'“ Drogba hatte während seiner Zeit beim FC Chelsea eine besonders enge Beziehung zu Mourinho gepflegt.

Reals kommender Rekordmann: Diomande spürt keinen Druck

Den enormen finanziellen Erwartungen begegnet der 19-Jährige nach eigenen Worten gelassen. „Real Madrid hat viel Geld für mich ausgegeben. Die Leute warten darauf, mich zu sehen, aber es gibt keinen Druck“, sagte Diomande. „Sie haben viel Geld ausgegeben, weil sie an mich glauben, warum sollte ich Angst haben? Ich habe keine Angst, ich spüre keinen Druck.“

Diomande war für 125 Millionen Euro von RB Leipzig nach Madrid gewechselt. Durch Boni könnte die Summe noch ansteigen und ihn zum teuersten Real-Profi der Geschichte machen.