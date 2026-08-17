Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Real Madrid bricht Tradition: Auch Diomande betroffen

Real bricht mit Tradition

Real Madrid bricht bei der Präsentation der Neuzugänge mit einer Tradition.
Nach dem Testspielsieg gegen den FC Schalke 04 zeigen sich die Spieler von Real Madrid voll des Lobes für ihr Team. Laut Dean Huijsen liegt das auch an den hohen Ansprüchen von José Mourinho.
SPORT1
Real Madrid bricht bei der Präsentation der Neuzugänge mit einer Tradition.

Real Madrid bricht bei der Vorstellung seiner Neuzugänge mit der eigenen Tradition. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, wird es diesmal weder große Inszenierungen im Santiago Bernabéu noch Pressekonferenzen geben. Dies betrifft unter anderem auch Ex-Leipziger Yan Diomande.

Stattdessen setzt der Klub auf ein deutlich diskreteres Format: institutionelle, private Termine, bei denen Präsident Florentino Pérez die Sommer-Zugänge persönlich empfängt. Die Treffen sollen jeweils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden – im kleinen Kreis und ohne Kameras.

Keine große Show für Neuzugänge mehr

Die Spieler kommen dabei mit ihren Familien und engsten Vertrauten. Aus dem Verein heißt es laut Marca, es handle sich um „schlichte, familiäre Termine“. Medien sind nicht zugelassen, entsprechend wird keiner der Neuen den sonst üblichen Auftritt vor Journalisten absolvieren.

Organisatorisch passt der Plan in den Wochenrhythmus der Mannschaft: Am Montag hat das Team nach dem 3:0-Auswärtssieg bei Schalke 04 in Deutschland frei. Am Dienstag geht es zurück auf den Trainingsplatz – der Fokus liegt auf dem Liga-Auftakt am Samstag bei RCD Espanyol in Cornellà (21:30 Uhr).

Parallel dazu will Real die Neuzugänge einzeln begrüßen. Laut Marca sollen insgesamt sechs Sommer-Transfers sowie José Mourinho von Pérez empfangen werden – auch als Gelegenheit für den Präsidenten, die neuen Gesichter und deren Familien persönlich kennenzulernen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite