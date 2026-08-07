Neuer Verein: Wechsel von Zidane-Sohn offiziell

Der algerische Nationaltorhüter Luca Zidane, Sohn des neuen französischen Fußball-Nationaltrainers Zinédine Zidane, wechselt innerhalb der spanischen zweiten Liga zu CD Leganés. Das teilten sein neuer sowie sein bisheriger Klub FC Granada am Freitag mit.
Neuer Verein für Zidane-Sohn
Der algerische Nationaltorhüter setzt seinen Weg bei CD Leganés fort.
Wechselt zu Leganés: Luca Zidane
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Der 28-Jährige löst seinen Vertrag bei Granada vorzeitig auf und wird von Leganés für ein Jahr verpflichtet. Nach seiner Ausbildung bei Real Madrid spielte Zidane in der zweiten spanischen Liga bisher für Racing Santander (2019), Rayo Vallecano (2020 bis 2022) und SD Eibar (2022 bis 2024).
Luca Zidane spielt künftig für CD Leganés
Zudem wurde er nach Einsätzen in den französischen Juniorenmannschaften im vergangenen Jahr algerischer Nationaltorhüter und erreichte bei der WM 2026 das Sechzehntelfinale.
Zidanes zweiter Sohn Elyas hatte Anfang Juli ebenfalls einen neuen Weg eingeschlagen und war von Betis Sevilla, für deren zweite Mannschaft er in Spaniens vierter Liga spielte, zum französischen Zweitligisten Red Star FC aus Paris gewechselt.