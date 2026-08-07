Neuer Verein: Wechsel von Zidane-Sohn offiziell

SID 07.08.2026 • 19:24 Uhr Der algerische Nationaltorhüter setzt seinen Weg bei CD Leganés fort.

Der algerische Nationaltorhüter Luca Zidane, Sohn des neuen französischen Fußball-Nationaltrainers Zinédine Zidane, wechselt innerhalb der spanischen zweiten Liga zu CD Leganés. Das teilten sein neuer sowie sein bisheriger Klub FC Granada am Freitag mit.

Der 28-Jährige löst seinen Vertrag bei Granada vorzeitig auf und wird von Leganés für ein Jahr verpflichtet. Nach seiner Ausbildung bei Real Madrid spielte Zidane in der zweiten spanischen Liga bisher für Racing Santander (2019), Rayo Vallecano (2020 bis 2022) und SD Eibar (2022 bis 2024).

Luca Zidane spielt künftig für CD Leganés

Zudem wurde er nach Einsätzen in den französischen Juniorenmannschaften im vergangenen Jahr algerischer Nationaltorhüter und erreichte bei der WM 2026 das Sechzehntelfinale.