Ballon dOr 2026: Dann steht fest, gegen wen Harry Kane antritt

SPORT1 01.09.2026 • 22:49 Uhr Am 8. September werden die 30 Nominierten für den Ballon d’Or 2026 veröffentlicht. Die Gala steigt am 26. Oktober in London.

Die Nominierungen für den Ballon d’Or 2026 stehen unmittelbar bevor. Am 8. September werden die jeweils 30 Kandidatinnen und Kandidaten für die Auszeichnung als Weltfußballer beziehungsweise Weltfußballerin des Jahres bekanntgegeben. Die Veröffentlichung soll über die offiziellen Kanäle des Ballon d’Or sowie auf der Website ballondor.com erfolgen.

Auch die Kandidaten für die übrigen Auszeichnungen wie den besten Torwart oder den Trainer des Jahres sollen an diesem Tag bekanntgegeben werden. Die offizielle Preisverleihung findet am 26. Oktober statt. Nach langen Jahren in Paris findet die Gala zum 70-jährigen Jubiläum in diesem Jahr erstmals in London statt.

Ballon d’Or: Wer macht das Rennen?

Bei den Männern gilt das Rennen um den goldenen Ball als offen. Zu den Favoriten zählen Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri, Lionel Messi, Kylian Mbappé oder Bayerns Harry Kane. Der Engländer wurde zuletzt bereits mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet und gilt als einer der Favoriten.

Die Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain um Ousmane Dembélé oder Khvicha Kvaratskhelia gehen eher als Außenseiter ins Rennen.

Bei den Frauen dürfte der FC Barcelona erneut eine wichtige Rolle spielen. Der spanische Spitzenklub gehörte auch in der vergangenen Saison zu den erfolgreichsten Teams Europas. Als aussichtsreiche Kandidatinnen gelten unter anderem die bisherigen Ballon-d’Or-Gewinnerinnen Aitana Bonmatí und Alexia Putellas. Bonmatí gewann die Auszeichnung bislang dreimal, Putellas wurde zweimal geehrt. Seit diesem Sommer steht Putellas bei den London City Lionesses unter Vertrag.