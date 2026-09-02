Dieses Barca-Talent sollte weg - dann griff Flick ein

SPORT1 02.09.2026 • 16:58 Uhr Brian Farinas war schon so gut wie verkauft, jetzt bleibt er doch beim FC Barcelona. Hansi Flick hat da ein Wörtchen mitgeredet.

Brian Farinas verlässt den FC Barcelona vorerst nicht, stattdessen bekommt er dank Hansi Flick einen neuen Status: Der 20-Jährige geht nach Ende der Transferperiode mit einem Profikader-Platz in die Saison und trägt künftig die Rückennummer vier. Damit übernimmt er das Trikot von Ronald Araújo.

Im Klub war zuvor davon ausgegangen worden, dass der nächste Schritt anstehe. Weil im Profiteam zunächst kein Platz gesehen wurde, arbeitete Barcelona demnach an einem Verkauf.

Barca-Talent sollte nach Girona – dann griff Flick ein

Ein Wechsel war nach einem Bericht der Mundo Deportivo bereits weit fortgeschritten, als Hansi Flick den Abgang stoppte. Der Trainer wollte Farinas demnach zunächst selbst sehen. Girona soll bereit gewesen sein, 1,5 Millionen Euro für 50 Prozent der Rechte am Spieler zu zahlen.

Flick konnte den Mittelfeldmann in diesem Sommer dann über mehrere Wochen im Training und in Testspielen beobachten. Farinas kam dabei auch als Rechtsverteidiger zum Einsatz.

Darum wollte Flick Farinas nicht abgeben

Der deutsche Trainer hatte jüngst zudem erklärt, warum es für ihn schwer sei, jungen Spielern mehr Minuten zu geben – und erwähnte dabei auch Hamza Abdelkarim.

„Mit Brian ist es wie mit Hamza. Brian hat mich in dieser Vorbereitung wirklich sehr überrascht, weil er ein exzellenter Spieler ist, mit viel Talent. Er ist topfit, bei 100 Prozent und sehr engagiert in seiner Rolle und den verschiedenen Positionen, auf denen er spielen kann“, sagte Flick.

Farinas, der 2018 vom Villarreal nach Barcelona gewechselt war, gehörte in der Saison 2023/24 zur U19-Mannschaft Barcas, welche die Youth League gewann. Er spielt vor allem als Sechser, kann aber auch als Achter agieren.

Im Profikader ist er eine zusätzliche Option für ein Zentrum, in dem sieben Spieler für zwei Positionen zur Verfügung stehen. In einem Pflichtspiel kam Farinas bislang noch nicht zum Einsatz. Abseits des Platzes soll er zudem ein gutes Verhältnis zu Lamine Yamal und dessen Umfeld haben.