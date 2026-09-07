FC Barcelona: Flicks Tormaschine kommt ins Rollen

SPORT1 07.09.2026 • 10:02 Uhr Nach dem Kantersieg in Valencia steht der FC Barcelona an der Spitze der spanischen Liga. Mit 17 Toren nach vier Spieltagen hat der Klub den drittbesten Start seiner Geschichte hingelegt.

Mit einem 5:0 beim FC Valencia im Mestalla hat der FC Barcelona die Tabellenführung in LaLiga übernommen. Das Team von Trainer Hansi Flick ist nach vier Spieltagen nun alleiniger Spitzenreiter und hat dabei bereits 17 Saisontore erzielt.

Was bedeutet: Den Katalanen gelang einer der besten Offensivstarts der Klubgeschichte – und aktuell die beste Ausbeute in den fünf großen Ligen. In der eigenen Historie waren nach vier Liga-Spielen nur zwei Barca-Mannschaften noch torhungriger: 1949/50 mit 19 Toren und 1950/51 mit 21.

In der Saison 1949/50, als Enrique Fernández Viola das Team trainierte, gelangen im Stadion Les Corts ein 10:1 gegen den Nàstic de Tarragona und ein 7:0 gegen den FC Sevilla. Gleichzeitig kassierte Barcelona in derselben Frühphase deutliche Niederlagen: ein 1:6 bei Real Madrid und ein 1:3 beim Athletic Club.

FC Barcelona will dritte Meisterschaft in Folge

In der Saison 1950/51 stand Ferdinand Daucik an der Seitenlinie. Der FC Barcelona siegte daheim 8:2 gegen Real Sociedad und revanchierte sich gegen die Königlichen mit einem 7:1, verlor auswärts aber 4:6 bei Atlético Madrid sowie 2:3 bei Real Murcia.

Auffällig ist, dass Barcelona trotz der damaligen Torflut in keiner dieser beiden Spielzeiten die Meisterschaft gewann – beide Titel holte Atlético Madrid. Auch in den Saisons 1957/58 (mit Trainer Domingo Balmanya) und 2011/12 (Pep Guardiolas letzte Saison) kam Barca nach vier Spieltagen auf 17 Treffer – und beide Male ging der Titel an Real Madrid.

Nach dem aktuellen Start will Flicks Team den Schwung nun in Richtung des angestrebten dritten Liga-Titels in Folge mitnehmen.